В Венгрии похвалили украинцев за храбрость, рассказав, кто мешает закончить войну

Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий заявил, что с большим уважением относится к "героической и храброй борьбе украинцев", и попутно обвинил Запад в "активизации" войны. Как передает портал "Комментарии", об этом Шалай-Бобровницкий заявил на фестивале в городе Эстергом в северной Венгрии, сообщает Telex.

Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий. Фото: из открытых источников

Во время своего выступления, где речь шла преимущественно о состоянии венгерских Вооруженных сил и будущем войны, Шалай-Бобровницкий сделал несколько замечаний и о войне в Украине.

"Как солдат, я с чрезвычайным уважением отношусь к героической и храброй борьбе украинцев, но усилия по мирным переговорам показывают, что война все ближе к концу", – сказал глава Минобороны Венгрии.

Венгерский министр обороны не объяснил, о каких "усилиях" говорил и почему он считает, что полномасштабная война в Украине "все ближе к концу".

Он также обвинил Запад в "активизации" войны вместо ее "сдерживания", что помогло России построить военную промышленность, которая обеспечит необходимый уровень боеприпасов, живой силы и танков.

Зато Украина, считает Шалай-Бобровницкий, исчерпывает свои ресурсы и нуждается в финансовой поддержке Запада.

Читайте также на портале "Комментарии" - Венгрия сообщила странам-членам Европейского Союза о завершении своей "миротворческой миссии" о войне в Украине, сообщает El Pais, ссылаясь на дипломатические источники.

По информации издания, соответствующую ноту направил венгерский министр по европейским делам Янош Бока. Однако в столицах ЕС сомневаются в подлинности этого заявления, полагая, что премьер-министр Виктор Орбан может возобновить эту инициативу, когда ему это будет выгодно.



