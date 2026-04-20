Полный разворот: пророссийская сила берет парламент Болгарии под контроль

В Болгарии зафиксирован политический перелом: партия "Прогрессивная Болгария" во главе с Руменом Радевым уверенно побеждает на парламентских выборах и получает возможность сформировать однопартийное правительство. По данным ЦИК после обработки 96,41% протоколов, политсила набирает 44,7% голосов.

Такой результат обеспечивает партии около 131 мандата в 240-местном парламенте, что значительно превышает необходимый минимум в 121 голос для контроля над законодательным органом. Это означает, что новая власть сможет принимать ключевые решения без необходимости создавать коалицию.

Основные конкуренты значительно отстают. Партия Бойко Борисова "ГЕРБ" занимает второе место с 13,4% и получает около 39 мест. Блок "ПП-ДБ" набирает 12,8% и также рассчитывает на аналогичное представительство. ДПС получает 6,6% (около 18 мандатов), а партия "Возрождение" проходит в парламент с результатом 4,3%, получая примерно 13 мест.

Голосование 19 апреля стало уже восьмым парламентским выбором в стране с 2021 года – затяжной политический кризис и частая смена правительств подорвали доверие избирателей и усилили запрос на радикальные перемены. Выборы проходили под управлением временного кабинета во главе с Андрей Гуров.

Теперь именно новый парламент будет формировать правительство и определять экономическую и внешнеполитическую повестку страны. Победа Радева может существенно изменить курс Софии, учитывая его ранее озвученные позиции о необходимости более прагматичных отношений с Россией и пересмотра отдельных решений в рамках ЕС.

