Повний розворот: проросійська сила бере парламент Болгарії під контроль

У Болгарії зафіксовано політичний перелом: партія "Прогресивна Болгарія" на чолі з Руменом Радєвим впевнено перемагає на парламентських виборах і має можливість сформувати однопартійний уряд. За даними ЦВК після обробки 96,41% протоколів, політсила набирає 44,7% голосів.

Такий результат забезпечує партії близько 131 мандата у 240-місцевому парламенті, що значно перевищує необхідний мінімум 121 голос для контролю над законодавчим органом. Це означає, що нова влада зможе ухвалювати ключові рішення без необхідності створювати коаліцію.

Основні конкуренти значно відстають. Партія Бойка Борисова "ГЕРБ" посідає друге місце з 13,4% та отримує близько 39 місць. Блок "ПП-ДБ" набирає 12,8% та також розраховує на аналогічне представництво. ДПС отримує 6,6% (близько 18 мандатів), а партія "Відродження" проходить до парламенту з результатом 4,3%, отримуючи приблизно 13 місць.

Голосування 19 квітня стало вже восьмим парламентським вибором у країні з 2021 року – затяжна політична криза та часта зміна урядів підірвали довіру виборців та посилили запит на радикальні зміни. Вибори проходили під керівництвом тимчасового кабінету на чолі з Андрієм Гуровим.

Тепер саме новий парламент формуватиме уряд і визначатиме економічний та зовнішньополітичний порядок денний країни. Перемога Радєва може суттєво змінити курс Софії, враховуючи його раніше озвучені позиції щодо необхідності більш прагматичних відносин із Росією та перегляду окремих рішень у рамках ЄС.

