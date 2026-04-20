Поворот Софии: пророссийский Радев триумфует и меняет правила игры в ЕС

Бывший президент Болгарии Румен Радев заявил о уверенной победе своей партии "Прогрессивная Болгария" на парламентских выборах, открывая путь к формированию однопартийного правительства. По данным экзитполов, политсила набирает около 44% голосов, что дает ей не менее 129 мест в 240-местном парламенте.

Главные конкуренты – партия Бойко Борисова "ГЕРБ" и коалиция "Демократическая Болгария" — значительно отстали, получив примерно по 12%. Официальные результаты ожидаются в ближайшие дни, однако исход голосования уже называют переломным.

Радев, который ранее критиковал политику ЕС и выступал за восстановление диалога с Россией, объявил результат "победой надежды над страхом". При этом он подчеркнул, что София не откажется от европейского курса, но будет действовать "прагматично" и с учетом национальных интересов.

Политик пообещал демонтировать "олигархическую модель" управления, которая, по его словам, укоренилась в стране после серии политических кризисов с 2021 года. Тогда массовые антикоррупционные протесты привели к падению правительства Борисова и запустили череду нестабильных кабинетов.

Вместе с тем заявления Радева уже вызывают обеспокоенность в ЕС. Он выступает против военной помощи Украине и раскритиковал недавнее оборонное соглашение между Софией и Киевом, хотя заверил, что не будет блокировать решения Евросоюза.

На этом фоне эксперты предупреждают: Болгария рискует стать новым центром влияния Москвы в ЕС, особенно после ослабления позиций Виктора Орбана. В The Washington Post ранее отмечали, что Кремль может рассматривать Софию как потенциальную замену Будапешту в европейской политике.

