Польша будет строить стену от Украины: почему поляки замуровывают границу

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Людмила Слободенюк
В польском правительстве заговорили о необходимости продолжить работу по укреплению своих восточных границ. Власти начали строительство стены на границе с Беларусью, а теперь заявляют, что хотят продолжить возведение защитного сооружения и на польско-украинской границе. Об этом сообщает RMF.24.
Флаг Польши. Фото из открытых источников
Премьер-министр Польши Ярослав Качинский несколько обеспокоен возможной агрессией России и поэтому рассматривает вариант, что стену, которую возводят на границе с Беларусью, вскоре продолжат вдоль и общей украинской границы.
Также в интервью журналистам премьер-министр Польши Ярослав Качинский высказал предположение о возможном нападении России на Украину. Он считает, что если такое решение российская власть примет, то оно крайне нерационально. Однако и то, что Европа не воспринимает серьезно намерения России, тоже неправильно.
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