Польша будет строить стену от Украины: почему поляки замуровывают границу

В польском правительстве заговорили о необходимости продолжить работу по укреплению своих восточных границ. Власти начали строительство стены на границе с Беларусью, а теперь заявляют, что хотят продолжить возведение защитного сооружения и на польско-украинской границе. Об этом сообщает RMF.24.

Флаг Польши. Фото из открытых источников

Премьер-министр Польши Ярослав Качинский несколько обеспокоен возможной агрессией России и поэтому рассматривает вариант, что стену, которую возводят на границе с Беларусью, вскоре продолжат вдоль и общей украинской границы.

"Я не исключаю, что ту пограничную дамбу, которую мы уже строим, необходимо будет укрепить и продлить до границы с Украиной. У нас есть информация, полученная от наших спецслужб. Поэтому мы готовимся к разным вариантам, но сегодня нет четкого указания. Все вступило в новую фазую. Польша должна быть готова к годам беспокойства и агрессии", — сказал польским журналистам Ярослав Качиньский.

Напомним, в Польше недавно началось строительство стены на границе с Беларусью. Согласно проекту, защитное сооружение имеет высоту 2,5 метра. По мнению польских властей, оно может несколько укратить наступление нелегальных мигрантов и облегчить работу пограничников.

Также в интервью журналистам премьер-министр Польши Ярослав Качинский высказал предположение о возможном нападении России на Украину. Он считает, что если такое решение российская власть примет, то оно крайне нерационально. Однако и то, что Европа не воспринимает серьезно намерения России, тоже неправильно.

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