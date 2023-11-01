Польша грозится перекрыть границы с Украиной: появилась реакция ЕС

Соглашение о либерализации перевозок между Украиной и Евросоюзом будет действовать до июля 2024 года. Позиция и требования польских перевозчиков не могут повлиять на условия "транспортного безвиза", которые были оговорены и согласованы ранее. Такая позиция директората Еврокомиссии по вопросам мобильности (DG MOVE). Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил замглавы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

"Провели переговоры с руководством Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности (DG MOVE). Основная тема – взаимодействие относительно угроз польских перевозчиков перекрыть границу (Ред. – между Украиной и Польшей) и обеспечение стабильной работы пунктов пропуска. Имеем заверения от европейских коллег, что требования перевозчиков не приведут к изменениям Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС", – рассказал замминистра.

Он подчеркнул, на сегодняшний день Киев получил четкие заверения, что ничего не может угрожать "транспортного безвизу". Он продолжит действовать, как и раньше.

При этом Сергей Деркач обратился за помощью к руководящим органам ЕС, если Варшава все же решится на радикальные меры и пропускные пункты на границе Украины и Польши будут заблокированы польской стороной. Блокада не должна оказать негативное влияние на украинскую экономику.

Читайте также на портале "Комментарии" — перевозчики в Польше могут начать 3 ноября масштабную забастовку, которая предполагает перекрытие всех пунктов пропуска из Украины. Причиной называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. О чем говорят такие решения? Как можно урегулировать ситуацию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



