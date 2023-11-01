logo

BTC/USD

34453.67

ETH/USD

1805.67

LTC/USD

68.12

USD/UAH

37.55

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Польша грозится перекрыть границы с Украиной: появилась реакция ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша грозится перекрыть границы с Украиной: появилась реакция ЕС

ЕС заверил Киев: требования польских перевозчиков не изменят условия "транспортного безвиза"

сегодня, 09:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Соглашение о либерализации перевозок между Украиной и Евросоюзом будет действовать до июля 2024 года. Позиция и требования польских перевозчиков не могут повлиять на условия "транспортного безвиза", которые были оговорены и согласованы ранее. Такая позиция директората Еврокомиссии по вопросам мобильности (DG MOVE). Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил замглавы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Польша грозится перекрыть границы с Украиной: появилась реакция ЕС

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

"Провели переговоры с руководством Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности (DG MOVE). Основная тема – взаимодействие относительно угроз польских перевозчиков перекрыть границу (Ред. – между Украиной и Польшей) и обеспечение стабильной работы пунктов пропуска. Имеем заверения от европейских коллег, что требования перевозчиков не приведут к изменениям Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС", – рассказал замминистра.


Он подчеркнул, на сегодняшний день Киев получил четкие заверения, что ничего не может угрожать "транспортного безвизу". Он продолжит действовать, как и раньше. 

При этом Сергей Деркач обратился за помощью к руководящим органам ЕС, если Варшава все же решится на радикальные меры и пропускные пункты на границе Украины и Польши будут заблокированы польской стороной. Блокада не должна оказать негативное влияние на украинскую экономику.

Читайте также на портале "Комментарии" — перевозчики в Польше могут начать 3 ноября масштабную забастовку, которая предполагает перекрытие всех пунктов пропуска из Украины. Причиной называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. О чем говорят такие решения? Как можно урегулировать ситуацию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/serhiy.derkach/posts/pfbid0E7ttr7YdwF8j7F4foNbkyep7Hqa8NwJGsf8LvnMdAeehY7ATU8WBT6jWjUPPUe1dl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!