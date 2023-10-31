Что происходит в Польше – почему страна грозится закрыть границу с Украиной

Перевозчики в Польше могут начать 3 ноября масштабную забастовку, которая предполагает перекрытие всех пунктов пропуска из Украины. Причиной называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. О чем говорят такие решения? Как можно урегулировать ситуацию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

Нынешняя ситуация – какие-то профсоюзные игры

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:

новое правительство формируется. А оппозиция, пришедшая к власти, вряд ли заинтересована в том, чтобы и дальше усугублять проблемы для Украины (в данном случае – для наших перевозчиков)". "Ситуация – специфическая. Недавние проблемы с украинским зерном и другим продовольствием как-то оправдывались избирательным процессом, который шел в тот момент в Польше (мол, это разыгрывалось определенной политической силой). Но выборы уже состоялись,

По мнению экономиста, нынешняя инициатива выглядит как не имеющая поддержки в политических верхах Польши.

"Скорее – какие-то профсоюзные игры, которые не будут поддержаны ни официальной властью, ни уж тем более Евросоюзом, – считает Алексей Плотников. – Ведь Соглашение об ассоциации подразумевает свободное перемещение товаров, капиталов, рабочей силы, услуг и так далее. Украинские перевозчики не наносят ущерб полякам, так как выполняют рейсы транзитом. И фактически не подхватывают польские товары. Едут в другие страны, выполняют транспортные услуги, согласно правилам. Надеюсь, инициатива о подобного рода блокировании не воплотится в жизнь".

Сближение Украины с ЕС будет проходить непросто

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев отмечает, что ситуация с Польшей демонстрирует – сближения Украины с ЕС, некая верификация, либерализация разного рода процессов, будет проходить непросто.

"Немало вещей будет притираться путем выработки каких-то новых позиций. Потому что Украина является довольно большим игроком на многих рынках товаров и услуг", – поясняет эксперт.

Важнее всего, продолжает он, чтобы стороны вели себя взвешенно. Понятно, что в своих национальных интересах, но и — путем поиска компромиссов.

"Нужна унификация, либерализация, реальное открытие европейского рынка для Украины", – констатирует Андрей Рязанцев.

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