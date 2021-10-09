Польша играет с огнем - ЕС

Политики со всей Европы возмутились решением Конституционного трибунала Польши и угрожают неприятными для нее последствиями. Об этом пишет Reuters.

Европарламент, фото с открытых источников

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она глубоко обеспокоена событиями в Польше, и власть Европейского Союза сделает все возможное, чтобы его законодательство стояло на первом месте. В ее заявлении говорится и о том, что 450 миллионам граждан ЕС и его бизнесу нужна правовая уверенность, и Комиссия проведет быстрый анализ, чтобы определиться с дальнейшими шагами.

"Мы должны четко заявить, что это правительство в Польше играет с огнем. Первенство европейского законодательства имеет существенное значение для интеграции Европы и совместной жизни в Европе. Если этот принцип будет нарушен, Европа, как мы ее знаем, как она была построена согласно Римским договорам, прекратит свое существование", — заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, прибыв на встречу министров ЕС в Люксембург.

Сейчас власти ЕС может пересмотреть возможность выдачи Польши грантов для структурных проектов на 2021-2027 годы.

"Если европейские нормативно-правовые акты больше не принимаются, возникает вопрос, может ли Польша все еще получать прибыль от огромных объемов финансирования ЕС, которые она получает сейчас", — сказала Моника Холмаер, депутат Европарламента от правоцентристской партии "Европейский народ".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава правительства Польши Матеуш Моравецкий приветствовал решение Конституционного трибунала о превосходстве польского законодательства над европейским. При этом польский премьер-министр дал понять, что это решение не дает права даже говорить о перспективах выхода Польши с ЕС.

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