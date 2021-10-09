logo
Русский Українська

BTC/USD

54172.39

ETH/USD

3570.30

LTC/USD

176.51

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Польша играет с огнем - ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша играет с огнем - ЕС

В Европарламенте считают, что правовая система ЕС, после действий Польши, может разрушиться

сегодня, 04:56
Автор:

Антон Рудак

Политики со всей Европы возмутились решением Конституционного трибунала Польши и угрожают неприятными для нее последствиями. Об этом пишет Reuters.

Польша играет с огнем - ЕС

Европарламент, фото с открытых источников

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она глубоко обеспокоена событиями в Польше, и власть Европейского Союза сделает все возможное, чтобы его законодательство стояло на первом месте. В ее заявлении говорится и о том, что 450 миллионам граждан ЕС и его бизнесу нужна правовая уверенность, и Комиссия проведет быстрый анализ, чтобы определиться с дальнейшими шагами.

"Мы должны четко заявить, что это правительство в Польше играет с огнем. Первенство европейского законодательства имеет существенное значение для интеграции Европы и совместной жизни в Европе. Если этот принцип будет нарушен, Европа, как мы ее знаем, как она была построена согласно Римским договорам, прекратит свое существование", — заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, прибыв на встречу министров ЕС в Люксембург.

Сейчас власти ЕС может пересмотреть возможность выдачи Польши грантов для структурных проектов на 2021-2027 годы.

"Если европейские нормативно-правовые акты больше не принимаются, возникает вопрос, может ли Польша все еще получать прибыль от огромных объемов финансирования ЕС, которые она получает сейчас", — сказала Моника Холмаер, депутат Европарламента от правоцентристской партии "Европейский народ".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава правительства Польши Матеуш Моравецкий приветствовал решение Конституционного трибунала о превосходстве польского законодательства над европейским. При этом польский премьер-министр дал понять, что это решение не дает права даже говорить о перспективах выхода Польши с ЕС.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/polish-court-ruling-plunges-eu-into-new-crisis-eu-ministers-say-2021-10-08/?fbclid=IwAR2d6LPVfoU6P96KY8ZvTpMilYMFAXg9ZJisKU2ha1PPqJcJ9TnkGxotVNU
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ