Польша играет с огнем - ЕС

BTC/USD
54172.39
ETH/USD
3570.30
LTC/USD
176.51
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Антон Рудак
Политики со всей Европы возмутились решением Конституционного трибунала Польши и угрожают неприятными для нее последствиями. Об этом пишет Reuters.
Европарламент, фото с открытых источников
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она глубоко обеспокоена событиями в Польше, и власть Европейского Союза сделает все возможное, чтобы его законодательство стояло на первом месте. В ее заявлении говорится и о том, что 450 миллионам граждан ЕС и его бизнесу нужна правовая уверенность, и Комиссия проведет быстрый анализ, чтобы определиться с дальнейшими шагами.
Сейчас власти ЕС может пересмотреть возможность выдачи Польши грантов для структурных проектов на 2021-2027 годы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава правительства Польши Матеуш Моравецкий приветствовал решение Конституционного трибунала о превосходстве польского законодательства над европейским. При этом польский премьер-министр дал понять, что это решение не дает права даже говорить о перспективах выхода Польши с ЕС.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости