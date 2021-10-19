Польша обвиняет ЕС в шантаже: дебаты в Европарламенте

В Европарламенте состоялись острые польско-европейские дебаты, которые угрожают Polexit-ом, информирует агентство BBC News.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши - фото из сети

Матеуш Моравецкий, Премьер-министр Польши, обменялся репликами с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Еврокомиссии. Поводом для этого стало недавнее постановление польского Верховного суда о том, что законодательство страны отклоняет ключевые части законодательства ЕС.

Фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что будут приниматься определенные меры, чтобы предотвратить отказ Польши от европейских ценностей:

"Это решение ставит под сомнение основы Европейского Союза. Это является прямым вызовом единству европейского правового порядка".

Названы три вероятные пути решения проблемы:

1. Юридическое обжалование решения польского суда.

2. Прекращение предоставления средств от ЕС.

3. Приостановление некоторых прав Польши как члена Европейского Союза.

Польша должна была получить 57 млрд евро для восстановления после пандемии. Объявлено, что, вероятно, Европейская комиссия не будет принимать соответствующее решение, пока спор не урегулируется.

Премьер-министр в свою очередь отверг обвинения о "языке угроз" и, в свою очередь, обвинил ЕС в превышении полномочий. В своей речи он заявил, что недопустимо шантажировать страну финансовыми штрафами. Решение польского суда неверно поняли. Оно означает не отказ от европейских ценностей, а только то, что договоры ЕС не должны противоречить Конституции страны и не должны определять, как правительству следует управлять.

ВВС News утверждает, что социологические опросы показывают приверженность поляков к пребыванию их страны в ЕС. Между тем правое националистическое правительство не поддерживает европейскую концепцию решения широкого круга вопросов: от ситуации с ЛГБТ-сообществом до независимого судопроизводства.

Чиновники ЕС не будут обострять противостояние до крайности, уверяют эксперты информагентства. Polexit — как аналогия Brexit — вряд ли возможен.

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