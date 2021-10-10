Польша vs Евросоюз: в чем суть конфликта и чего ожидать далее

В Польше приняли решение о превосходстве национального законодательства над европейским. В Европарламенте высказали возмущение, заявив, что Польша играет с огнем. О чём говорит этот конфликт? Как обстоят с приоритетом (национальное/международное право) дела в других странах, не входящих в ЕС? Эксперты постарались ответить на эти вопросы изданию "Комментарии-Украина".

Польша (фото из открытых источников)





Политолог Андрей Окара уверен: то, что польский Конституционный трибунал (аналог Конституционного суда в Укаине) принял решение о приоритете национального законодательства над законодательством ЕС, обнажило важную фундаментальную недговоренность, которая заложена в конструкции Евросоюза.





"В теории права есть такое понятие как форма государственного устройство. Унитарная (государство не имеет в своем составе каких-либо государственных образований, обладающих элементами суверенности, а составляющие его административно-территориальные единицы подчиняются единым центральным органам власти) или федеративная (государство, которое состоит из субъектов федерации, связанных договорными отношениями). Еще есть конфедерация – это международный союз суверенных государств. Так какова же природа ЕС с точки зрения формы госустройства? Федерация это или конфедерация? На самом деле ЕС – это некая гибридная реальность, которая имеет черты и федерации, и конфедерации", – поясняет Андрей Окара.





По его словам, если ЕС – федерация, то действия Польши – неуместны, вызывающи и противоречат стратегии Еросоюза на единый правовой режим.

Если же ЕС – конфедерация, то действия Польши нормальны и понятны. В конфедерации страны сохраняют свой суверенитет. И никакое общее законодательство не может быть приоритетным над национальным.





"И вот эта недоговоренность и двусмысленность в самой конструкции ЕС проявилась в этом конфликте. И, наверное, эта ситуация будет важной в том ракурсе, чтобы ЕС определился с тем, что же он – федерация он или конфедерация, – говорит Андрей Окара. – есть еще один момент. Основной принцип ЕС – это, как известно, четыре свободы: свободное перемещение людей, товаров, услуг, капиталов. Но существует такой нюанс как помощь, которую ЕС выделяет тем или иным странам. И данная ситуация интересна еще в том ракурсе, что даже Еврокомиссия (совет министров Евросоюза) ставит в зависимость приоритет законодательства – и получение финансов от ЕС. Если вы получаете деньги из бюджета ЕС, который больше всего наполняет германская экономика, то будьте любезны не говорить о приоритете национального законодательства над европейским".





Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко считает, что главной целью такого решения в Польше стало несогласие с продвигаемой в ЕС гендерной идеологией, против которой также выступает и Венгрия.





"В Польше правящая партия "Право и справедливость" популяризирует традиционные социальные ценности, которые вступают в конфликт с продвигаемыми Западом либеральными ценностями – в первую очередь в вопросах прав женщин, ЛГБТ и мигрантов. Еще до принятия решения о превосходстве польского законодательства над европейским в ряде регионов Польши приняли правила, дискриминирующие представителей ЛГБТ-сообщества, за что стране угрожали потерей дотаций. При этом крайне жесткое антиабортное законодательство страны не удостоилось такого пристального внимания со стороны представителей ЕС. А после нынешнего решения председатель Европарламента уже призвал рассмотреть вопрос о целесообразности выплат Польше из бюджета Евросоюза. Кроме того, в ЕС не признают легитимность принятого польским Конституционным судом решения по причине того, что "ПиС" якобы контролирует суд. То есть, наблюдается политическое противостояние между общеевропейской и внутрипольской политическими системами", – поясняет Ева Антоненко.





По ее мнению, ситуация действительно может привести к приостановке выплат, но сейчас пока происходит только политический шантаж и попытки таки продавить нужное ЕС решение.





"С крайне высокой вероятностью, польская власть на это не пойдет, дабы не потерять собственные рейтинги. Решится ли ЕС действительно лишить Польшу финансирования – вопрос открытый. Но если не решится, это может стать сигналом для принятия противоречащих общесоюзному законодательству решений и в других странах, что для ЕС как объединения крайне опасно", – отмечает эксперт.





Он также обращает внимание, что приоритет международного права сейчас закреплен в первую очередь у стран, которые являются членами ЕС, что естественно для подобного межгосударственного объединения.





"К примеру, во Франции Конституция имеет приоритет над международным правом, но она должна быть изменена в случае расхождений с европейским правом, – рассказывает Ева Антоненко. – Позиция России в данном вопросе отличается из-за других исходных данных: РФ не входит в подобные ЕС международные объединения, и решение о приоритете международного права можно было рассматривать как шаг навстречу мировому сообществу. Переход к приоритету собственной Конституции был сделан в первую очередь из-за возможной политизации решений международных судов, которые могли использоваться с целью давления и принуждения к определенным действиям. Однако приоритет Конституции не означает, что простые россияне теперь не могут обращаться в международные суды – правовые решения Европейского суда по правам человека остались обязательными для российских судов, но их выполнение может быть отменено в случае попадания в Конституционный суд и признания их неконституционным".





Эксперт также подчеркивает, что Украина нарушает нормы международного права, когда не выполняет большинство решений ЕСПЧ, хотя у нас даже есть закон "Об исполнении решений и применении практики ЕСПЧ".





"Да и США периодически игнорируют решения международных судов и положения международных конвенций, если те противоречат их национальным интересам, – акцентирует Ева Антоненко. – Приоритетной правовой нормой Конституция является и в Великобритании. Что не удивительно, ведь суверенные государства ставят собственные интересы выше международных. Главное, чтобы, действуя подобным образом, власти не сужали и не нарушали уже существующие в их государстве права человека".





Напомним, политики со всей Европы возмутились решением Конституционного трибунала Польши и угрожают неприятными для нее последствиями.

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