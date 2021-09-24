Польша попробует остановить запуск "Северного Потока-2": подробности

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Антон Рудак
Федеральное сетевое агентство Германии предоставило польской компании PGNiG право на участие в процедуре по сертификации газопровода "Северный Поток-2". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Строительство "Северного потока-2", фото с открытых источников
В PGNiG довольны таким решением. По словам президента правления PGNiG Павла Маевского, заявка на сертификацию модели "Северного Потока-2, которую подала швейцарская компания, говорит о том, что они все еще пытаются получить регуляторные привилегии. А польская компания может эффективно отстоять свою позицию.
В PGNiG SA считают, что "Северный Поток-2" не соответствует формальным и существенным требованиям к сертификации в преференциальных моделях Независимого оператора подачи. Кроме того, там уверены, что позитивное решение о проходе сертификации поставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС.
Поляки считают, что введение газопровода в эксплуатацию до получения окончательного решения о сертификации, будет нарушением законодательства Германии и ЕС. Работа без окончательного решения о сертификации приведет к дискриминации других энергетических компаний и искажения конкуренции на внутреннем рынке газа.
Процедура сертификации началась 8 сентября этого года. Участие в сертификации принимает и Еврокомиссия. Она должна предоставить свой вывод Федеральному сетевому агентству Германии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Газпроме" опровергли начало поставок газа с 1 октября.
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