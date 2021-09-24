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Польша попробует остановить запуск "Северного Потока-2": подробности

Польская компания PGNiG будет принимать участие в сертификации "Северного Потока-2"

сегодня, 11:45
Автор:

Антон Рудак

Федеральное сетевое агентство Германии предоставило польской компании PGNiG право на участие в процедуре по сертификации газопровода "Северный Поток-2". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Польша попробует остановить запуск "Северного Потока-2": подробности

Строительство "Северного потока-2", фото с открытых источников

В PGNiG довольны таким решением. По словам президента правления PGNiG Павла Маевского, заявка на сертификацию модели "Северного Потока-2, которую подала швейцарская компания, говорит о том, что они все еще пытаются получить регуляторные привилегии. А польская компания может эффективно отстоять свою позицию.

В PGNiG SA считают, что "Северный Поток-2" не соответствует формальным и существенным требованиям к сертификации в  преференциальных моделях Независимого оператора подачи. Кроме того, там уверены, что позитивное решение о проходе сертификации поставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС.

"В процедуре сертификации мы также будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока-2" не избежал применения требований по разделу собственности, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, учитывающих затраты на весь газопровод. Мы будем последовательно доказывать, что "Северный Поток-2" не отвечает формальным и существенным требованиям к оператору газопровода, в частности тем, касающихся безопасности поставок и корпоративной структуры компании ", — сказал Павел Маевский.

Поляки считают, что введение газопровода в эксплуатацию до получения окончательного решения о сертификации, будет нарушением законодательства Германии и ЕС. Работа без окончательного решения о сертификации приведет к дискриминации других энергетических компаний и искажения конкуренции на внутреннем рынке газа. 

Процедура сертификации началась 8 сентября этого года. Участие в сертификации принимает и Еврокомиссия. Она должна предоставить свой вывод Федеральному сетевому агентству Германии. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Газпроме" опровергли начало поставок газа с 1 октября. 



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Источник: https://en.pgnig.pl/news/-/news-list/id/pgnig-sa-and-pst-were-granted-participation-in-the-nord-stream-2-certification-proceedings/newsGroupId/1910852
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