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В "Газпроме" опровергли начало поставок газа по "Северному потоку-2" с 1 октября

Газопровод был полностью достроен 10 сентября

сегодня, 17:47
Автор:

Елизавета Черных

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер не подтвердил информацию о том, что скандальный газопровод "Северный поток-2" начнет прокачку газа с 1 октября. Германия только получила заявку на его сертификацию. Об этом пишет издание "РБК-Украина", ссылаясь на ТАСС. 

В "Газпроме" опровергли начало поставок газа по "Северному потоку-2" с 1 октября

Северный поток-2 - фото из открытых источников

"Нет. 1 октября поставки еще не начнутся", — заявил Миллер, комментируя информацию о том, что газ может пойти по "Северному потоку" уже в следующем месяце. 

Напомним, что российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства скандального газопровода "Северный поток-2". Работы были полностью завершены в пятницу, 10 сентября. В свою очередь эксперты сообщали, что объявление о завершении прокладки трубопровода еще не означает, что по нему на следующий день пойдет газ. По мнению специалистов, должны быть реализованы процедуры, которые обеспечат надежность и безопасность транспортировки газа по данному трубопроводу. На это потребуется еще несколько недель. Также трубопровод должен быть сертифицирован, как того требуют правила ЕС. И, скорее всего, можно ожидать, что товарный газ по СП-2 пойдет уже в октябре. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что вопрос запуска "Северного потока-2" настолько важен и опасен, что его логично было бы включить в повестку дня для обсуждения лидерами "Нормандского формата". По мнению Андрея Ермака, Германия и США должны ещё раз внимательно проанализировать свои позиции по "Северному потоку-2", учитывая те факторы, которые есть в сегодняшних реалиях, а именно скопление российских войск на границе с Украиной.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/severnyy-potok-2-postavki-gaza-nachnutsya-1631715327.html
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