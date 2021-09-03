Польша ввела чрезвычайное положение на границе

В частях Люблинского и Подляского воеводств, вблизи границ Польши и Беларуси, введено чрезвычайное положение. Об этом сообщили в канцелярии президента Польши. 31 августа Совет министров принял решение обратиться к президенту Анджея Дуды о введении чрезвычайного положения сроком на 30 дней в пограничной зоне частей Люблинского воеводства и частей Подляшского воеводства, информировала канцелярия премьера. Причина — поток нелегальных мигрантов из Беларуси.

Польша (фото из открытых источников)

"Ситуация на границе с Беларусью до сих пор остается напряженной из-за того, что режим Лукашенко решил везти людей из Ирака, после чего отправить их на территорию Литвы, Латвии и Польши", — сказал глава правительства Матеуш Моравецкий, объясняя решение Совета министров.

В четверг, 2 сентября, президент Польши Анджей Дуда поддержал введение чрезвычайного положения.

"Детально проанализированы заявление о введении чрезвычайного положения в Подляшском воеводстве и части Люблинского воеводства. (...) Президент решил ввести чрезвычайное положение в зоне, указанной в распоряжении", — сообщили в канцелярии.

Напомним, в одном из американских штатов объявили чрезвычайное положение. Речь идет о Флориде. В ближайшее время там может случиться серьезная экологическая катастрофа. Такую информацию сообщил губернатор штата Рон Десантис. Причина введения чрезвычайного положения — угроза прорыва резервуара с химикатами. Если резервуар не выдержит, в залив Тампа может попасть 3,6 миллиона кубометров токсичных отходов.

Такое количество вредных веществ изрядно может ухудшить качество воды, повлиять на флору и фауну и привести к серьезной экологической катастрофе. В самом округе Мэнати, где и находится резервуар с вредными веществами, отдали распоряжение об эвакуации жителей и сотрудников предприятий, расположенных рядом с ним.



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