Польша ввела чрезвычайное положение на границе

BTC/USD
49242.57
ETH/USD
3784.74
LTC/USD
183.21
USD/UAH
27.15
EUR/UAH
32.20
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
В частях Люблинского и Подляского воеводств, вблизи границ
Польши и Беларуси, введено чрезвычайное положение. Об этом сообщили в
канцелярии президента Польши. 31 августа Совет министров принял решение
обратиться к президенту Анджея Дуды о введении чрезвычайного положения сроком
на 30 дней в пограничной зоне частей Люблинского воеводства и частей
Подляшского воеводства, информировала канцелярия премьера. Причина — поток
нелегальных мигрантов из Беларуси.
Польша (фото из открытых источников)
В четверг, 2 сентября, президент Польши Анджей
Дуда поддержал
введение чрезвычайного положения.
Напомним, в одном из американских штатов объявили чрезвычайное положение. Речь идет о Флориде. В ближайшее время там может случиться серьезная экологическая катастрофа. Такую информацию сообщил губернатор штата Рон Десантис. Причина введения чрезвычайного положения — угроза прорыва резервуара с химикатами. Если резервуар не выдержит, в залив Тампа может попасть 3,6 миллиона кубометров токсичных отходов.
Такое количество вредных веществ изрядно может ухудшить качество воды, повлиять на флору и фауну и привести к серьезной экологической катастрофе. В самом округе Мэнати, где и находится резервуар с вредными веществами, отдали распоряжение об эвакуации жителей и сотрудников предприятий, расположенных рядом с ним.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости