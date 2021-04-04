В одном из штатов США объявили чрезвычайное положение — причины

В одном из американских штатов объявили чрезвычайное положение. Речь идет о Флориде. В ближайшее время там может случиться серьезная экологическая катастрофа. Такую информацию сообщил губернатор штата Рон Десантис.

Экологическая угроза в Флориде: в штате ввели чрезвычайное положение. Фото: forumdaily.com

Причина введения чрезвычайного положения — угроза прорыва резервуара с химикатами. Если резервуар не выдержит, в залив Тампа может попасть 3,6 миллиона кубометров токсичных отходов. Такое количество вредных веществ изрядно может ухудшить качество воды, повлиять на флору и фауну и привести к серьезной экологической катастрофе.

В самом округе Мэнати, где и находится резервуар с вредными веществами, отдали распоряжение об эвакуации жителей и сотрудников предприятий, расположенных рядом с ним.

По данным Бюро переписи населения Соединенных Штатов, общая площадь округа составляет 893 квадратных мили (2310 км²), из них 743 квадратных мили (1920 км²) — суша, а 150 квадратных миль (390 км²) (16,8%) — вода .

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