Польский суд признал, что законы ЕС противоречат конституции страны

Конституционный суд Польши постановил, что некоторые законы ЕС противоречат Конституции страны. Об этом сообщает издание "The Guardian".

Флаг Польши, фото из открытых источников

Таким образом Польша сделала значительный шаг к правовому "Polexit", считают некоторые члены Европарламента.

Еврокомиссия ответила, что такое решение вызвало серьезную обеспокоенность. Там отметили, что право ЕС имеет преимущество над национальным законодательством.

"Постановления Европейского суда являются обязательными для всех органов власти стран-членов, включая национальные суды. Еврокомиссия не колеблясь использовать свои полномочия согласно договорам для обеспечения единого применения и целостности союза", — заявили в ведомстве.

Через польское решение, Брюссель может не одобрить выделение 57 млрд евро в рамках постоянного финансирования.

"Наши деньги не могут финансировать правительства, которые высмеивают и отрицают наши совместно согласованные правила. Заявив, что договоры ЕС несовместимы с польским законодательством, нелегитимный Конституционный суд в Польше вывел страну на путь Polexit", — сказал Ероен Ленаерс, член правоцентристской Европейской народной партии .

О возможном прекращении финансирования Польши сказали и депутаты Европарламента от "зеленых" Германии.

Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что решение Конституционного трибунала не распространяется на сферы, где ЕС имеют полномочия, которые делегированы совместными договорами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава польской правительственной партии PiS Ярослав Качиньский заявил, что раскол вокруг судебных реформ не повод для выхода из Еврозоны. Резолюцию создали на фоне растущей напряженности из-за раскола вокруг судебной реформы. Также заявления Ярослава Качиньского прозвучали на фоне сообщений членов его партии, что Польша может выйти из ЕС. Хотя большинство поляков видят Польшу в составе ЕС.





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