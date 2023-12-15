Получит ли Украина €50 млрд помощи от ЕС: прогноз Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что в следующем году все же удастся убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он не блокировал выделение Евросоюзом финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро в течение четырех следующих лет. Об этом сообщает издание The Guardian, передает портал "Комментарии".

Макрон уверен, что Орбана удастся переубедить. Фото из открытых источников

Эммануэль Макрон выразил уверенность, что в 2024 году лидеры ЕС смогут убедить Виктора Орбана поддержать программу финансирования Украины на сумму 50 млрд евро. Президент Франции пояснил, что своим решением не помогать Украине венгерский премьер фактически заблокировал выделение средств для своей собственной и соседних стран, а также для миграционного пограничного контроля.

Кроме того, лидер Франции сообщил, что Орбан пообещал не блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз при условии, если официальный Киев до марта следующего года внедрит все ранее согласованные реформы.

В свою очередь, представитель МИД Украины Олег Николаенко также заверил, что в январе следующего года европейские партнеры смогут убедить Венгрию согласовать выделение Украине новой финансовой помощи на 50 млрд евро.

"Принципиально решение есть. Венгрию дожмут в начале января", — сказал Олег Николенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал принятие бюджетного решения ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель о завершении продолжавшихся до глубокой ночи переговоров лидеров ЕС. Шарль Мишель подтвердил предположение, что 27-м лидером, не давшим согласия, является премьер Венгрии Орбан.

