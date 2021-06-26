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Поляки улучшают качество продукта, создавая в то же время новые рабочие места внутри страны - эксперт

Таким образом, увеличивается экспорт продукции иногда на сумму более той, которая тратится на закупку импортной техники

сегодня, 04:31
Автор:

Ольга Чародий

Жители Польши улучшают качество продукта, создавая в то же время новые рабочие места внутри страны. Об этом заявил вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Денис Красников изданию "Комментарии-Украина".  

Поляки улучшают качество продукта, создавая в то же время новые рабочие места внутри страны - эксперт

Денис Красников (фото из открытых источников)

"На рынке появляется хороший, широкий выбор техники с современными решениями, часто максимально адаптированные под требования последних технологических решений и под местные предпочтения клиентов. Так, например, Hyundai Rotem начнет поставки трамваев в Польшу через несколько месяцев. Будет поставлено 123 новых единиц подвижного состава. Около 60% компонентов обеспечивают заводы Польши и других стран ЕС. Речь идет, например, о силовых установках Medcom, водительских сиденьях, других решениях. До этого по такой же модели польские комплектующие максимально использовались в поставках в страну готовой продукции General Elеctric", — считает Красников.

По его словам, таким образом, увеличивается экспорт продукции иногда на сумму более той, которая тратится на закупку импортной техники.

"Новые технологические решения используются часто даже главным офисом производителя для поставки моделей с польскими комплектующими уже по всему миру! Вследствие увеличения как импорта, так и экспорта возрастает занятость в транспортной отрасли, сфере услуг, увеличиваются таможенные и налоговые поступления, происходит обмен лучшими практиками ведения бизнеса и технологическими подходами в этом секторе производства и смежных отраслях", — добавил эксперт.

Как мы сообщали ранее, Польша готовится вакцинировать от коронавируса украинцев, которые приезжают на работу в эту страну, прямо на границе при въезде. Люди, приезжающие на работу в Польшу, также должны быть вакцинированы. По его словам украинцам при въезде в Польшу будут предлагать вакцинироваться именно вакциной Johnson & Johnson, поскольку применение одноразового препарата позволит избежать возможных осложнений при организации приема второй дозы.


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Источник: Comments.ua
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