Поплатилась за разворот в сторону РФ: чего ЕС лишил Грузию

Лидеры стран Европейского Союза приняли решение о заморозке 30 млн евро, которые планировалось направить Грузии для укрепления обороноспособности страны. Такую информацию озвучил представителям масс-медиа посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

Грузия и ЕС. Фото: из открытых источников

"Что касается сотрудничества в сфере безопасности и обороны, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что лидеры [ЕС] также решили заморозить деньги, которые были выделены на поддержку Сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира (EPF). На данный момент деньги, которые мы планировали передать Министерству обороны, а это 30 миллионов евро, заморожены", – прокомментировал дипломат.

При этом Павел Герчинский уточнил, что та политика, которую решил занять официальный Тбилиси подталкивает Запад и к другим более радикальным шагам в отношении Грузии. Именно поэтому прямая помощь ЕС правительству Грузии будет сокращена, и ЕС постарается переложить эту прямую помощь правительству на гражданское общество и средства массовой информации. К такому мнению пришли главы МИД стран ЕС после переговоров в Люксембурге.

Читайте также на портале "Комментарии" — США в рамках пересмотра двустороннего сотрудничества с Грузией отложили на неопределенный срок запланированные в там учения Noble Partner ("Достойный партнер"), заявили в Пентагоне. Учения должны были пройти с 25 июля по 6 августа.

Решение, согласно заявлению, связано с обвинениями грузинского правительства в адрес США и других западных партнеров в том, что они якобы оказывали давление на Грузию с целью открытия второго фронта против России для ослабления давления на Украину, а также участии в двух попытках переворота против правящей партии "Грузинская мечта". В Вашингтоне эти обвинения назвали ложными.

Также издание "Комментарии" сообщало – придется "закрыть дверь": в Европейском Союзе сделали последнее предупреждение Грузии.



