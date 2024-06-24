Придется "закрыть дверь": в ЕС сделали последнее предупреждение Грузии

Европейская перспектива Грузии будет отменена, если власти этой страны продолжат свою политику. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает сайт Еврокомиссии.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Дверь для вступления Грузии в Европейский Союз открыта. Но, если правительство продолжит идти по тому же пути, продолжит делать то, что делает, эта дверь будет закрыта", — высказался главный дипломат Евросоюза.

По его словам, грузинский народ пострадает от того, что европейская перспектива "будет уменьшена или даже отменена".

Боррель сообщил, что вопрос о мерах в отношении Грузии будет обсуждаться во время сегодняшней встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

"Мы говорим о серьезных вещах", — сказал дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — Жозеп Боррель рассказал, что Европейский Союз создал правовую базу, с помощью которой можно обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет российских активов.

В интервью Financial times Жозеп Боррель заявил о юридической лазейке обхода венгерского вето. Как объясняет Боррель, поскольку Венгрия не поддержала предварительное соглашение об использовании доходов от замороженных российских активов, то не должна влиять на решение их использования.

Также издание "Комментарии" сообщало – оппозиционный грузинский телеканал Mtavari со ссылкой на свой источник сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта" якобы ведет переговоры с Россией о восстановлении дипломатических отношений.



