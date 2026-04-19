Slava Kot
Результаты выборов в Венгрии стали серьезным политическим сигналом для сил, ориентирующихся на сближение с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Такую оценку дала исполнительная вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера в интервью Bloomberg.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Тереза Рибера заявила, что поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрирует смену настроений в Европе и является оговоркой для консервативных политиков, рассматривающих тесное сотрудничество с Кремлем или администрацией США.
По ее мнению, результаты голосования в Венгрии стали важны для политических сил, которых привлекает риторика Трампа или влияние Путина.
Отдельно представитель Еврокомиссии обратила внимание на успех Петера Мадяра. Она отметила, что его победа стала возможной благодаря широкой мобилизации демократических и оппозиционных избирателей. В Брюсселе также ожидают, что новые власти в Будапеште могут пересмотреть позицию по блокированию европейской помощи Украине, в том числе 90 миллиардов евро, ранее тормозившегося из-за венгерского вето.
