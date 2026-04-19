"Пора хорошо подумать": Путин получил серьезное предупреждение из Венгрии

Результаты выборов в Венгрии стали серьезным политическим сигналом для сил, ориентирующихся на сближение с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Такую оценку дала исполнительная вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера в интервью Bloomberg.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Тереза Рибера заявила, что поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрирует смену настроений в Европе и является оговоркой для консервативных политиков, рассматривающих тесное сотрудничество с Кремлем или администрацией США.

"Сейчас самое время подумать о поворотном моменте", – сказала Рибера.

По ее мнению, результаты голосования в Венгрии стали важны для политических сил, которых привлекает риторика Трампа или влияние Путина.

"Результаты выборов стали сильным сигналом тревоги для партий, испытавших соблазн из-за действий президента Дональда Трампа или вмешательства президента Владимира Путина", – добавила Рибера.

Отдельно представитель Еврокомиссии обратила внимание на успех Петера Мадяра. Она отметила, что его победа стала возможной благодаря широкой мобилизации демократических и оппозиционных избирателей. В Брюсселе также ожидают, что новые власти в Будапеште могут пересмотреть позицию по блокированию европейской помощи Украине, в том числе 90 миллиардов евро, ранее тормозившегося из-за венгерского вето.

