logo_ukra

BTC/USD

75246

ETH/USD

2319.2

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС "Настав час добре подумати": Путін отримав серйозне попередження з Угорщини
commentss НОВИНИ Всі новини

"Настав час добре подумати": Путін отримав серйозне попередження з Угорщини

У Єврокомісії заявили, що результати виборів в Угорщині стали сильним сигналом для союзників Путіна і Трампа.

19 квітня 2026, 12:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Результати виборів в Угорщині стали серйозним політичним сигналом для сил, які орієнтуються на зближення з президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Таку оцінку дала виконавча віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера в інтерв’ю Bloomberg.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Тереза Рібера заявила, що поразка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана демонструє зміну настроїв у Європі та є застереженням для консервативних політиків, які розглядають тісну співпрацю з Кремлем або адміністрацією США.

"Зараз саме час подумати про поворотний момент", – сказала Рібера.

На її думку, результати голосування в Угорщині стали важливим для політичних сил, яких приваблює риторика Трампа або вплив Путіна.

"Результати виборів стали сильним сигналом тривоги для партій, які відчули спокусу через дії президента Дональда Трампа або втручання президента Володимира Путіна", – додала Рібера.

Окремо представниця Єврокомісії звернула увагу на успіх Петера Мадяра. Вона зазначила, що його перемога стала можливою завдяки широкій мобілізації демократичних та опозиційних виборців. У Брюсселі також очікують, що нова влада в Будапешті може переглянути позицію щодо блокування європейської допомоги Україні, зокрема 90 мільярдів євро, який раніше гальмувався через угорське вето.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна звернулася до США з особливою пропозицією щодо РФ. Яку обіцянку не виконав Трамп.

Також "Коментарі" писали, що родина Орбана втекла з Угорщини, а його соратники зникли з публіки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-18/orban-loss-meloni-setback-signals-left-s-eu-return-ribera-says
Теги:

Новини

Всі новини