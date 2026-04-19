"Настав час добре подумати": Путін отримав серйозне попередження з Угорщини

Результати виборів в Угорщині стали серйозним політичним сигналом для сил, які орієнтуються на зближення з президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Таку оцінку дала виконавча віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера в інтерв’ю Bloomberg.

Російський диктатор Володимир Путін.

Тереза Рібера заявила, що поразка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана демонструє зміну настроїв у Європі та є застереженням для консервативних політиків, які розглядають тісну співпрацю з Кремлем або адміністрацією США.

"Зараз саме час подумати про поворотний момент", – сказала Рібера.

На її думку, результати голосування в Угорщині стали важливим для політичних сил, яких приваблює риторика Трампа або вплив Путіна.

"Результати виборів стали сильним сигналом тривоги для партій, які відчули спокусу через дії президента Дональда Трампа або втручання президента Володимира Путіна", – додала Рібера.

Окремо представниця Єврокомісії звернула увагу на успіх Петера Мадяра. Вона зазначила, що його перемога стала можливою завдяки широкій мобілізації демократичних та опозиційних виборців. У Брюсселі також очікують, що нова влада в Будапешті може переглянути позицію щодо блокування європейської допомоги Україні, зокрема 90 мільярдів євро, який раніше гальмувався через угорське вето.

