Родина Орбана втекла з Угорщини, а його соратники зникли з публіки

Найближчі помічники прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана перестали з'являтися на публіці після того, як лідер "Фідес" визнав "болючу" поразку на виборах. Крім того, близькі родичі угорського лідера втекли з Будапешта ще до оголошення результатів.

Віктор Орбан, Рахель Орбан та Іштван Тіборц. Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Петер Сіярто, який активно брав участь у передвиборчій кампанії, не був присутній під час виступу Орбана після визнання поразки. З недільного вечора Сіярто лише змінив фон своєї сторінки у Facebook на угорський прапор. А, як пише Bloomberg, МЗС Угорщини не відповіло на запит про коментар. Це викликало хвилю запитань у соцмережах, куди "зник" Сіярто.

Пізніше новообраний лідер Петер Мадяр заявив, що бачив Сіярто в будівлі МЗС. За його словами, угорський політик знищує документи, зокрема пов’язаних з санкційною політикою.

Але це ще не все. Родина Орбана відчула проблему ще до оголошення результатів виборів в Угорщині і вирішила діяти раніше. Рахель Орбан разом з чоловіком бізнесменом Іштваном Тіборцом, залишили Європу та вирушили до США. За офіційною версією, причиною переїзду стало навчання Рахель в американському університеті. Це виглядає досить несподівано, адже раніше уряд Орбана закликав угорців повертатися на батьківщину та запустив для цього спеціальний сайт.

Зятя Орбана Іштвана Тіборца неодноразово згадували у контексті бізнес-інтересів, пов’язаних з владою в Угорщині. Тіборц став одним із символів корупції, завдяки якій родичі Орбана та наближені до нього люди, включаючи партійних функціонерів, заробили величезні статки. Тіборц через свої зв’язки з Орбаном створив імперію у сфері нерухомості та готельного бізнесу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Кремля на нові заяви Мадяра щодо контактів з Путіним.

Також "Коментарі" писали, що глава МЗС Франції заявив, що Путін втратив "троянського коня" в ЄС після поразки Орбана.