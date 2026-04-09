Поражение Орбана может стать пугающим ударом для Фицо: на Западе поразили деталями

Глава правительства Словакии Роберт Фицо пообещал продолжать антиевропейскую политику, если его союзник, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, проиграет на выборах. Однако, как отмечает Bloomberg, страна Фицо в значительной степени зависит от финансовой помощи Европейского Союза, а его внутренняя оппозиция гораздо слабее Орбана.

По информации источников, Фицо столкнется с трудом, пытаясь занять линию Орбана в ЕС.

"Тот шаг, который Фицо сделает следующим, будет решающим для того, как быстро ЕС сможет выделить более 90 миллиардов евро (приблизительно 104 миллиарда долларов) в поддержку Украины. Эти средства необходимы для того, чтобы Киев продолжал бороться после более чем четырех лет российской оккупации. Словацкий премьер недавно поддержал вето".

Источники отмечают, что, несмотря на заявления о возможном "перехвате эстафеты" от Венгрии, если Орбан уйдет, Фицо, вероятно, откажется от этой роли.

"Способность Фицо блокировать решение ЕС ограничена, поскольку он не может себе позволить потерять доступ к финансированию, поддерживающему значительную часть экономических инвестиций в Словакии, стране, которая ориентирована на экспорт", — отметили собеседники.

В частности, Братислава должна получить почти 19 миллиардов евро помощи к 2027 году, что составляет около 14% ее внутреннего валового продукта за прошлый год. Когда экономическая поддержка Словакии будет под угрозой, прагматизм Фицо, вероятно, возобладает.

Портал "Комментарии" уже писал , что Министерство иностранных дел Украины продолжает рекомендовать своим гражданам избегать поездок в Венгрию, в частности, не участвовать в наблюдении за парламентскими выборами, которые состоятся 12 апреля. Эту позицию подтвердил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, пояснив, что рекомендация остается в силе из-за непредсказуемости действий венгерских властей.