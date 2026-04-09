Поразка Орбана може стати страшним ударом для Фіцо: на Заході вразили деталями

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв продовжувати антиєвропейську політику, якщо його союзник, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, програє на виборах. Проте, як зазначає Bloomberg, країна Фіцо значною мірою залежить від фінансової допомоги Європейського Союзу, а його внутрішня опозиція набагато слабша, ніж Орбан.

За інформацією джерел, Фіцо зіштовхнеться з труднощами, намагаючись зайняти лінію Орбана в ЄС.

"Той крок, який Фіцо зробить наступним, буде вирішальним для того, як швидко ЄС зможе виділити понад 90 мільярдів євро (приблизно 104 мільярди доларів) на підтримку України. Ці кошти необхідні для того, щоб Київ продовжував боротися після більш ніж чотирьох років російської окупації. Словацький прем'єр нещодавно підтримав вето".

Джерела зазначають, що, незважаючи на заяви про можливе "перехоплення естафети" від Угорщини, якщо Орбан піде, Фіцо, ймовірно, відмовиться від цієї ролі.

"Здатність Фіцо блокувати рішення ЄС обмежена, оскільки він не може собі дозволити втратити доступ до фінансування, яке підтримує значну частину економічних інвестицій у Словаччині, країні, яка орієнтована на експорт", — зазначили співрозмовники.

Зокрема, Братислава має отримати майже 19 мільярдів євро допомоги до 2027 року, що становить близько 14% її внутрішнього валового продукту за минулий рік. Коли економічна підтримка Словаччини буде під загрозою, прагматизм Фіцо, ймовірно, візьме гору.

Портал "Коментарі" вже писав , що Міністерство закордонних справ України продовжує рекомендувати своїм громадянам уникати поїздок до Угорщини, зокрема, не брати участь у спостереженні за парламентськими виборами, які відбудуться 12 квітня. Цю позицію підтвердив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, пояснивши, що рекомендація залишається чинною через непередбачуваність дій угорської влади.