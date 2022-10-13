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Португалия передаст шесть советских вертолетов "Камов" для Украины

Кроме того, Португалия готова участвовать в тренировочной миссии ЕС.

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
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6 вертолетов советского производства "Камов" Португалия передаст Украине. Они уже потеряли свою лицензию на эксплуатацию из-за санкций против России. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Observador .

Португалия передаст шесть советских вертолетов "Камов" для Украины

Вертолеты "Камов" (фото из открытых источников)

"Мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов "Камов" по просьбе Украины и в координации с Министерством внутренних дел, которые из-за нынешнего сценария и санкции, наложенные на Россию, мы больше не можем эксплуатировать, Фактически они не имеют сертификатов летной годности и мы даже не сможем их отремонтировать", — заявила министр обороны Португалии Елена Каррейрас после встречи министров стран НАТО в Брюсселе.

Чиновница из Португалии убеждена, что ВСУ обязательно найдут им  хорошее применение. Кроме этого, она сообщила, что один из вертолетов сломался во время аварии, поэтому украинская сторона должна самостоятельно его починить. Каррейрас добавила, что идея состоит в том, чтобы техника была передана как можно скорее.

Руководитель оборонного ведомства сообщила, что ее страна готова присоединиться к тренировочной миссии Европы по оказанию военной помощи Украины. Она также напомнила, что Португалия уже передала кое-какое оружие, в частности, бронетехнику, системы связи, дроны и медицинские средства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Германия передаст Украине пакет помощи на 11 миллионов евро . Германия готовит новый пакет помощи общей стоимостью 11 миллионов евро. Речь идет о теплой зимней форме, палатках и другом важном снаряжении для ВСУ зимой. В сообщении говорится, что официальный Берлин в рамках нового пакета помощи украинскому государству предоставит сотни мобильных электрогенераторов, 100 палаток с подогревом, 100 тысяч теплых нижних курток, свитеров и другую зимнюю одежду.



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Источник: https://observador.pt/2022/10/13/portugal-envia-para-a-ucrania-seis-helicopteros-kamov-um-deles-esta-inoperacional-porque-teve-um-acidente/
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