Пощечина Трампу: что заявила Каллас в ООН о войне в Украине и на Ближнем Востоке

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о системном кризисе международного права на фоне крупнейших конфликтов современности. Выступая на площадке ООН, она подчеркнула, что агрессия России против Украины и война на Ближнем Востоке являются прямым свидетельством разрушения глобального порядка, сформированного после Второй мировой войны.

Как сообщает Politico, Каллас назвала российское вторжение в Украину одним из самых вопиющих нарушений международного права. Одновременно она указала на эскалацию на Ближнем Востоке, где противостояние с участием США, Израиля и Ирана, по ее словам, стало частью той же тенденции – отхода от правил, закрепленных в Уставе ООН.

По оценке главы дипломатии ЕС, мир вступает в новую фазу, где доминирует политика силы и конкуренция между государствами, стремящимися разделить сферы влияния. Такая модель, подчеркнула она, уже не раз приводила к глобальным катастрофам.

Каллас предупредила, что так называемая многополярность без ограничений международного права не способна обеспечить стабильность. Напротив, она лишь усиливает риски новых конфликтов и разрушений.

В Брюсселе рассматривают текущие кризисы как взаимосвязанные сигналы деградации системы безопасности, которая десятилетиями удерживала баланс в мире. По словам Каллас, восстановление уважения к международному праву становится ключевым вызовом для глобального сообщества, от решения которого зависит предотвращение дальнейшей эскалации конфликтов.

