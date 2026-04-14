Ляпас Трампу: що заявила Каллас в ООН про війну в Україні та на Близькому Сході

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила про системну кризу міжнародного права на тлі найбільших конфліктів сучасності. Виступаючи на майданчику ООН, вона наголосила, що агресія Росії проти України та війна на Близькому Сході є прямим свідченням руйнування глобального порядку, сформованого після Другої світової війни.

Як повідомляє Politico, Каллас назвала російське вторгнення в Україну одним із найбільш кричучих порушень міжнародного права. Водночас, вона вказала на ескалацію на Близькому Сході, де протистояння за участю США, Ізраїлю та Ірану, за її словами, стало частиною тієї ж тенденції – відходу від правил, закріплених у Статуті ООН.

За оцінкою глави дипломатії ЄС, світ вступає у нову фазу, де домінує політика сили та конкуренція між державами, які прагнуть розділити сфери впливу. Така модель, підкреслила вона, вже неодноразово призводила до глобальних катастроф.

Каллас попередила, що так звана багатополярність без обмежень міжнародного права не здатна забезпечити стабільність. Навпаки, вона лише посилює ризики нових конфліктів та руйнувань.

У Брюсселі розглядають поточні кризи як взаємопов'язані сигнали деградації безпеки, яка десятиліттями утримувала баланс у світі. За словами Каллас, відновлення поваги до міжнародного права стає ключовим викликом для глобальної спільноти, від вирішення якої залежить запобігання подальшій ескалації конфліктів.

