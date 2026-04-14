У Трампа хватаются за голову: что произошло с его рейтингом после года у власти

Президент США Дональд Трамп спустя год после возвращения в Белый дом сталкивается с резким падением поддержки среди избирателей. Как отмечает The Times, период политического "медового месяца" для главы государства фактически завершился на фоне противоречивых решений и нарастающих кризисов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Социологи фиксируют: второй президентский срок Трампа начался с радикальных шагов, которые спровоцировали международную турбулентность. Несмотря на обещания избегать новых войн, внешняя политика Вашингтона привела к военной операции в Венесуэле, усилению давления на Кубу и эскалации конфликта с Ираном, что вызвало глобальные экономические потрясения, включая нефтяной кризис.

Опросы YouGov показывают, что американцы все чаще требуют от президента сосредоточиться на внутренних проблемах, прежде всего на экономике. Формально администрации удается удерживать инфляцию на уровне около 3%, что заметно ниже пиков при Джо Байден. Однако доверие к экономической политике падает, эксперты указывают на так называемый "тарифный хаос" и непредсказуемые решения Белого дома.

По данным Gallup, на аналогичном этапе свои рейтинги существенно лучше удерживали как Барак Обама, так и Байден. Для Трампа же текущая динамика свидетельствует о системной потере электоральной опоры.

Не оправдались и амбиции сделать США "криптостолицей мира". Инициатива по созданию государственного крипторезерва сопровождалась резким обвалом рынка в начале 2026 года — на фоне военной напряженности инвесторы начали массово уходить из рисковых активов.

Единственным направлением, где Трамп частично выполнил обещания, остается борьба с нелегальной миграцией: чистый приток мигрантов стал отрицательным. Однако жесткие методы привели к громким инцидентам с применением оружия со стороны иммиграционных служб, что вызвало волну протестов внутри страны.

На фоне этих событий политические позиции Трампа продолжают ослабевать, а его стратегия все чаще вызывает вопросы даже среди бывших сторонников.

