После появления дронов над Бельгией в Еврокомиссии сделали обреченное заявление
После появления дронов над Бельгией в Еврокомиссии сделали обреченное заявление

В Еврокомиссии напомнили о важности реализации проекта по стене дронов

3 октября 2025, 15:53
Кравцев Сергей

Систематическое вторжение неопознанных дронов в воздушное пространство государств Европейского Союза свидетельствует о необходимости создания "стены дронов", которая бы защищала весь ЕС. Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии Том Ренье в Брюсселе 3 октября, реагируя на появление неизвестных дронов в Бельгии.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

"Весь Европейский Союз находится под угрозой", – заявил представитель Еврокомиссии.

Ренье сообщил, что Еврокомиссия знает, "что происходит в государствах-членах" и имеет с ними политические контакты.

"Именно государства -члены должны проводить расследование и определять, откуда прибыли эти дроны и какие риски они могут представлять именно для этих государств-членов", – сказал представитель ЕК.

Ренье отметил, что новое вторжение дронов в воздушное пространство ЕС "еще раз подчеркивает то, о чем говорили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар Кубилюс в Дании: необходима "стена дронов", которая защищала бы весь Европейский Союз".

Еврочиновник добавил, что указанный инцидент с дронами имел место не только в Бельгии, но и в Германии.

"Вы уже не говорите о прифронтовых странах. Вы уже не говорите о странах восточного фланга. Вы действительно говорите о Европейском Союзе в целом", – отметил Том Ренье.

Читайте также на портале "Комментарии" — 15 дронов зафиксировали над бельгийской военной базой в Эльзенборне, которая расположена недалеко границы с Германией. Инцидент уже расследуют военные. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает бельгийский телеканал VRT.




