После появления дронов над Бельгией в Еврокомиссии сделали обреченное заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Систематическое вторжение неопознанных дронов в воздушное пространство государств Европейского Союза свидетельствует о необходимости создания "стены дронов", которая бы защищала весь ЕС. Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии Том Ренье в Брюсселе 3 октября, реагируя на появление неизвестных дронов в Бельгии.
Европейский Союз. Фото: из открытых источников
Ренье сообщил, что Еврокомиссия знает, "что происходит в государствах-членах" и имеет с ними политические контакты.
Ренье отметил, что новое вторжение дронов в воздушное пространство ЕС "еще раз подчеркивает то, о чем говорили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар Кубилюс в Дании: необходима "стена дронов", которая защищала бы весь Европейский Союз".
Еврочиновник добавил, что указанный инцидент с дронами имел место не только в Бельгии, но и в Германии.
Читайте также на портале "Комментарии" — 15 дронов зафиксировали над бельгийской военной базой в Эльзенборне, которая расположена недалеко границы с Германией. Инцидент уже расследуют военные. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает бельгийский телеканал VRT.