Після появи дронів над Бельгією в Єврокомісії зробили приречену заяву

Систематичне вторгнення невідомих дронів у повітряний простір держав Європейського Союзу свідчить про необхідність створення "стіни дронів", яка б захищала весь ЄС. Таку заяву зробив представник Єврокомісії Том Реньє у Брюсселі 3 жовтня, реагуючи на появу невідомих дронів у Бельгії.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

"Весь Європейський Союз перебуває під загрозою", – заявив представник Єврокомісії.

Реньє повідомив, що Єврокомісія знає, що відбувається в державах-членах і має з ними політичні контакти.

"Саме держави-члени повинні проводити розслідування та визначати, звідки прибули ці дрони і які ризики вони можуть становити саме для цих держав-членів", — сказав представник ЄК.

Реньє зазначив, що нове вторгнення дронів у повітряний простір ЄС "ще раз наголошує на тому, про що говорили президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і єврокомісар Кубілюс у Данії: необхідна "стіна дронів", яка б захищала весь Європейський Союз".

Єврочиновник додав, що вказаний інцидент із дронами мав місце не лише у Бельгії, а й у Німеччині.

"Ви вже не говорите про прифронтові країни. Ви вже не говорите про країни східного флангу. Ви дійсно говорите про Європейський Союз загалом", – зазначив Том Реньє.

