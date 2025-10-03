Після появи дронів над Бельгією в Єврокомісії зробили приречену заяву

Рубрики
Кравцев Сергей
Систематичне вторгнення невідомих дронів у повітряний простір держав Європейського Союзу свідчить про необхідність створення "стіни дронів", яка б захищала весь ЄС. Таку заяву зробив представник Єврокомісії Том Реньє у Брюсселі 3 жовтня, реагуючи на появу невідомих дронів у Бельгії.
Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел
Реньє повідомив, що Єврокомісія знає, що відбувається в державах-членах і має з ними політичні контакти.
Реньє зазначив, що нове вторгнення дронів у повітряний простір ЄС "ще раз наголошує на тому, про що говорили президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і єврокомісар Кубілюс у Данії: необхідна "стіна дронів", яка б захищала весь Європейський Союз".
Єврочиновник додав, що вказаний інцидент із дронами мав місце не лише у Бельгії, а й у Німеччині.
