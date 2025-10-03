logo_ukra

Після появи дронів над Бельгією в Єврокомісії зробили приречену заяву
НОВИНИ

Після появи дронів над Бельгією в Єврокомісії зробили приречену заяву

У Єврокомісії нагадали про важливість реалізації проекту по стіні дронів

3 жовтня 2025, 15:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Систематичне вторгнення невідомих дронів у повітряний простір держав Європейського Союзу свідчить про необхідність створення "стіни дронів", яка б захищала весь ЄС. Таку заяву зробив представник Єврокомісії Том Реньє у Брюсселі 3 жовтня, реагуючи на появу невідомих дронів у Бельгії.

Після появи дронів над Бельгією в Єврокомісії зробили приречену заяву

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

"Весь Європейський Союз перебуває під загрозою", – заявив представник Єврокомісії.

Реньє повідомив, що Єврокомісія знає, що відбувається в державах-членах і має з ними політичні контакти.

"Саме держави-члени повинні проводити розслідування та визначати, звідки прибули ці дрони і які ризики вони можуть становити саме для цих держав-членів", — сказав представник ЄК.

Реньє зазначив, що нове вторгнення дронів у повітряний простір ЄС "ще раз наголошує на тому, про що говорили президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і єврокомісар Кубілюс у Данії: необхідна "стіна дронів", яка б захищала весь Європейський Союз".                    

Єврочиновник додав, що вказаний інцидент із дронами мав місце не лише у Бельгії, а й у Німеччині.                                          

"Ви вже не говорите про прифронтові країни. Ви вже не говорите про країни східного флангу. Ви дійсно говорите про Європейський Союз загалом", – зазначив Том Реньє.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 15 дронів зафіксували над бельгійською військовою базою в Ельзенборні, яка розташована неподалік кордону з Німеччиною. Інцидент уже розслідують військові. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє бельгійський телеканал VRT.




