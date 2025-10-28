После провала с решением по активам РФ у ЕС теперь две головные боли по Украине

Поначалу идея конфисковать российские активы вызывала сомнения внутри ЕС юридические и моральные, но на фоне растущих потребностей Украины и неопределенности политики Вашингтона позиция Евросоюза изменилась. На недавнем саммите ЕС премьер Бельгии Барт де Вевер заблокировал инициативу, требующую единогласного одобрения всех 27 членов, и решение отложили как минимум до декабря. Как передает портал "Комментарии", пишет Politico.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, теперь Евросоюз спешит по двум направлениям: Украина рискует остаться без средств к концу марта, а в самой Европе процесс принятия решений может усложниться из-за попыток Венгрии, Чехии и Словакии сформировать антииукраинский альянс.

Один из европейских дипломатов назвал то, что происходит дипломатией. Нужно предложить то, чего собеседник совсем не хочет, чтобы он согласился на менее болезненный вариант.

Несмотря на жесткую позицию Бельгии, в Еврокомиссии уверены, что к декабрю соглашение все-таки будет достигнуто. Многие страны ЕС по-прежнему выступают против совместных долгов, считая, что не должны расплачиваться за чужую финансовую безответственность. Однако прецедент был создан во время пандемии COVID-19, когда государства одобрили совместное заимствование на 800 млрд евро для восстановления экономики.

Обсуждается и третий путь – поиск дополнительных 25 млрд евро российских активов в других странах ЕС, но этот процесс может затянуться дольше, чем Украина способна ждать.

