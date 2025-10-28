Після провалу з рішенням щодо активів РФ у ЄС тепер два головні болі по Україні

Спочатку ідея конфіскувати російські активи викликала сумніви всередині ЄС юридичні та моральні, але на тлі зростаючих потреб України та невизначеності політики Вашингтона позиція Євросоюзу змінилася. На нещодавньому саміті ЄС прем'єр Бельгії Барт де Вевер заблокував ініціативу, яка потребує одноголосного схвалення всіх 27 членів, і рішення відклали щонайменше до грудня. Як повідомляє портал "Коментарі", пише Politico.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що тепер Євросоюз поспішає за двома напрямками: Україна ризикує залишитися без коштів до кінця березня, а в самій Європі процес прийняття рішень може ускладнитися через спроби Угорщини, Чехії та Словаччини сформувати антиукраїнський альянс.

Один із європейських дипломатів назвав те, що відбувається дипломатією. Потрібно запропонувати те, чого співрозмовник зовсім не хоче, щоб він погодився на менш болісний варіант.

Незважаючи на жорстку позицію Бельгії, у Єврокомісії впевнені, що до грудня угоди все-таки буде досягнуто. Багато країн ЄС, як і раніше, виступають проти спільних боргів, вважаючи, що не повинні розплачуватись за чужу фінансову безвідповідальність. Проте прецедент був створений під час пандемії COVID-19, коли держави схвалили спільне запозичення на 800 млрд. євро для відновлення економіки.

Обговорюється і третій шлях – пошук додаткових 25 млрд євро російських активів в інших країнах ЄС, але цей процес може затягтися довше, ніж Україна може чекати.

Читайте також на порталі "Коментарі" — незважаючи на те, що європейці почали виправдовуватися в один голос за провальне рішення ЄС про використання заморожених активів РФ для оборони України, факт полягає в тому, що оптимістичні прогнози не виправдалися. Бельгія заблокувала надання Україні "репараційного кредиту" в сумі 140 млрд. євро, який планувалося профінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів. Чому в останній момент європейці "потрапили до штанги"? Чи є надія, що у грудні ситуація зміниться? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.



