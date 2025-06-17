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После зверского обстрела Украины в ЕС призывают партнеров действовать: что предлагают

Кая Каллас заявила. что мир вновь и вновь убеждается в том, что РФ не заинтересована в мире, необходимо усилить давление

сегодня, 14:50 comments1525
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Кравцев Сергей

Россия продолжает войну и "непоколебима" в своих атаках против Украины. Запад должен продолжать давить на страну-агрессора. Такое заявление сделала высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

После зверского обстрела Украины в ЕС призывают партнеров действовать: что предлагают

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Реагируя на ночной обстрел украинской столицы и других город российскими войсками, Каллас назвала атаку "одним из самых разрушительных авиаударов по Киеву за время войны".

"Россия остается неумолимой в своих атаках, нацеленных на гражданское население, и продолжает войну. Это еще один знак того, что Россия просто не заинтересована в мире. Поэтому мы должны продолжать давление", — заявила Кая Каллас.

В том же числе Каллас поддержала снижение верхнего предела цены на российскую нефть и выступила против того, чтобы Россия выступала посредником в любом конфликте.                           

"Пока мы видим такие действия, она не является посредником, которого можно реально рассматривать", — пояснила Кая Каллас.

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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/jun/17/ukraine-russia-war-kyiv-attacks-volodymyr-zelenskyy-europe-news-live-updates
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