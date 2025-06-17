После зверского обстрела Украины в ЕС призывают партнеров действовать: что предлагают

Россия продолжает войну и "непоколебима" в своих атаках против Украины. Запад должен продолжать давить на страну-агрессора. Такое заявление сделала высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Реагируя на ночной обстрел украинской столицы и других город российскими войсками, Каллас назвала атаку "одним из самых разрушительных авиаударов по Киеву за время войны".

"Россия остается неумолимой в своих атаках, нацеленных на гражданское население, и продолжает войну. Это еще один знак того, что Россия просто не заинтересована в мире. Поэтому мы должны продолжать давление", — заявила Кая Каллас.

В том же числе Каллас поддержала снижение верхнего предела цены на российскую нефть и выступила против того, чтобы Россия выступала посредником в любом конфликте.

"Пока мы видим такие действия, она не является посредником, которого можно реально рассматривать", — пояснила Кая Каллас.

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