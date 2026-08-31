Потеря временной защиты: какая страна ЕС может лишить украинских мужчин права на жительство

Дания готовится ужесточить правила получения и продления вида на жительство для украинских мужчин призывного возраста. Речь идет о гражданах Украины в возрасте от 23 до 60 лет, которые подпадают под требования мобилизации. Об этом пишет датское издание Berlingske.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Изменения касаются специального закона, принятого Данией в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России. Документ позволил украинцам получать разрешение на проживание по упрощенной процедуре без стандартного рассмотрения заявления на убежище.

Теперь власти намерены изменить этот механизм для определенной категории мужчин.

"Наши правила пребывания не должны использоваться для того, чтобы избегать мобилизации в украинскую армию", — заявил министр по делам иностранцев и интеграции Мортен Бедсков во время первого чтения законопроекта.

По данным датского министерства, на 1 мая 2026 года в стране насчитывалось около 9300 мужчин соответствующего возраста, которые имеют или ранее имели разрешение на проживание по специальному закону. При этом точного количества военнообязанных среди них власти не называют.

Новые ограничения будут распространяться на заявления, поданные после 25 июня 2026 года. Под действие поправок попадут две категории: мужчины призывного возраста, которые только прибывают в Данию, а также те, кто будет обращаться за продлением своего разрешения на проживание.

Решение Копенгагена вписывается в более широкий европейский курс. С 30 июля ЕС ужесточил требования для новых заявителей на временную защиту: в отдельных случаях необходимо предоставить документы, подтверждающие выполнение воинской обязанности в Украине.

Хотя Дания обладает особым статусом и не связана некоторыми общеевропейскими правилами в сфере юстиции и внутренних дел, правительство страны решило приблизить национальное законодательство к общей политике ЕС.

Законопроект уже заручился поддержкой большинства парламентских сил, включая как правящую коалицию, так и ряд оппозиционных партий. Против изменений на первом чтении выступил только левый "Красно-зеленый альянс".

Таким образом, Копенгаген намерен четко разделить правила для украинцев в зависимости от их возраста, пола и воинских обязанностей, фактически усиливая связь между правом на пребывание и выполнением требований украинского законодательства о мобилизации.

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