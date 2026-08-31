Втрата тимчасового захисту: яка країна ЄС може позбавити українських чоловіків права на проживання

Данія готується посилити правила отримання та продовження посвідки на проживання для українських чоловіків призовного віку. Йдеться про громадян України у віці від 23 до 60 років, які підпадають під вимоги мобілізації. Про це пише данське видання Berlingske.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Зміни стосуються спеціального закону, ухваленого Данією у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Документ дозволив українцям отримувати дозвіл на проживання за спрощеною процедурою без стандартного розгляду заяви на притулок.

Тепер влада має намір змінити цей механізм для певної категорії чоловіків.

"Наші правила перебування не повинні використовуватися для того, щоб уникати мобілізації в українську армію", — заявив міністр у справах іноземців та інтеграції Мортен Бедсков під час першого читання законопроекту.

За даними датського міністерства, на 1 травня 2026 року в країні налічувалося близько 9300 чоловіків відповідного віку, які мають або раніше мали дозвіл на проживання за спеціальним законом. При цьому точної кількості військовозобов'язаних серед них влада не називає.

Нові обмеження поширюватимуться на заяви, подані після 25 червня 2026 року. Під дію поправок потраплять дві категорії: чоловіки призовного віку, які лише прибувають до Данії, а також ті, хто звертатиметься за продовженням дозволу на проживання.

Рішення Копенгагена вписується у ширший європейський курс. З 30 липня ЄС посилив вимоги нових заявників на тимчасовий захист: в окремих випадках необхідно надати документи, що підтверджують виконання військового обов'язку в Україні.

Хоча Данія має особливий статус і не пов'язана деякими загальноєвропейськими правилами у сфері юстиції та внутрішніх справ, уряд країни вирішив наблизити національне законодавство до спільної політики ЄС.

Законопроект уже заручився підтримкою більшості парламентських сил, включаючи як правлячу коаліцію, так і низку опозиційних партій. Проти змін на першому читанні виступив лише лівий "Червоно-зелений альянс".

Таким чином, Копенгаген має намір чітко розділити правила для українців залежно від їхнього віку, статі та військових обов'язків, фактично посилюючи зв'язок між правом на перебування та виконанням вимог українського законодавства щодо мобілізації.

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