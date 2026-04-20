Теперь Путин поквитается из ЕС за поражение Орбана: кто побеждает на выборах в Болгарии

Разгромная победа избирательного блока "Прогрессивная Болгария" на парламентских выборах в Болгарии во главе с бывшим президентом страны Руменом Радевым – о многом говорит. Его политическая позиция максимально близка позиции Виктора Орбана и идет в унисон с русским. Причем откровенно и безапелляционно. Блок получает около 40% голосов. Об этом рассказал нардеп, политический аналитик Игорь Гузь.

Политик объясняет, что Румен Радев, избранный на пост президента Болгарии в 2016 году, держится явно антиукраинской позиции. Из его уст звучали заявления, что Крым – это российская территория, что "военного решения не существует" и "все больше оружия не решит ситуацию на поле боя". А в декабре 2023 года он заблокировал предоставление Украине 100 бронетранспортеров.

"Пророссийские союзники Радева из партии Возрождение получили 5%, а социалисты еще 4%. Фактически эти три партии и будут составлять коалицию. Нейтральная партия олигарха Деляна Пеевского "Движение за права и свободы" получает 8%. Эта политическая сила тоже ситуативно может поддерживать Радева", – отметил Игорь Гузь.

Он продолжает две проевропейские партии — ГЕРБ и "Продолжаем изменения и Демократическая Болгария" — получают соответственно 15% и 13%. Это тотальный провал политики последних лет, ведь эти две партии так или иначе были причастны к проевропейскому правительству.

Подытоживая политик отметил, можем фиксировать еще одну значительную проблему в отношении Украины в европейской стране. Точно ясно, что Болгария перестанет быть нашим союзником. А вот произойдет ли перезагрузка антиукраинской "тройки", в которой остаются Словакия и Чехия, а соответственно выпала Венгрия, остается открытым вопросом. Увидим ли мы там вскоре Болгарию?

"Фактически все зависит от того, насколько проактивным в антиукраинских действиях будет будущий премьер-министр Болгарии Румен Радев. И насколько, в первую очередь, Урсула фон дер Ляен и ее команда смогут на взлете сбить этот порыв – ведь возможностей для этого достаточно", – подытожил нардеп.

Читайте на портале "Комментарии" — после Орбана появился новый игрок с правом вето: получит ли Киев обещанные 90 млрд от ЕС.



