Появилась первая реакция ЕС на назначение нового премьера Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен поздравила Сергея Корецкого с назначением на должность премьер-министра Украины и заверила в дальнейшей поддержке со стороны Европейского Союза. Соответствующее обращение она опубликовала в соцсети X, после того как Верховная Рада утвердила Корецкого главой правительства.

Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Брюссель рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с новым украинским правительством и ожидает, что курс на европейскую интеграцию будет оставаться одним из главных приоритетов.

"Поздравляем Сергея Корецкого с подтверждением в должности премьер-министра. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего замечательного сотрудничества с Украиной. Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку при реализации амбициозной программы реформ", – написала фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии также подчеркнула, что ЕС готов и дальше поддерживать Украину во внедрении реформ, в частности в сферах верховенства права, энергетики и развития экономики.

Напомним, Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов.

Во время выступления в парламенте новый глава правительства наметил ключевые приоритеты работы Кабинета Министров. Среди них обеспечение потребностей сил обороны, развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, социальная поддержка населения, подготовка к новому отопительному сезону, поддержка бизнеса, эффективное использование международной финансовой помощи и реализация жилищных программ.

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