З’явилася перша реакція ЄС на призначення нового прем’єра України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Сергія Корецького з призначенням на посаду прем’єр-міністра України та запевнила у подальшій підтримці з боку Європейського Союзу. Відповідне звернення вона опублікувала у соцмережі X після того, як Верховна Рада затвердила Корецького главою уряду.

Урсула фон дер Ляєн. Фото з відкритих джерел

За словами очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Брюссель розраховує на продовження тісної співпраці з новим українським урядом та очікує, що курс на європейську інтеграцію залишатиметься одним з головних пріоритетів.

"Вітаємо Сергія Корецького з підтвердженням на посаді прем’єр-міністра. Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої чудової співпраці з Україною. Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку під час реалізації амбітної програми реформ", – написала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії також наголосила, що ЄС готовий і надалі підтримувати Україну у впровадженні реформ, зокрема у сферах верховенства права, енергетики та розвитку економіки.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України. Його кандидатуру підтримали 289 народних депутатів.

Під час виступу у парламенті новий глава уряду окреслив ключові пріоритети роботи Кабінету Міністрів. Серед них забезпечення потреб Сил оборони, розвиток українського оборонно-промислового комплексу, соціальна підтримка населення, підготовка до нового опалювального сезону, підтримка бізнесу, ефективне використання міжнародної фінансової допомоги та реалізація житлових програм.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію ЄС на рішення Зеленського звільнити Федорова з Міноборони.