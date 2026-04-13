Появилась первая реакция Орбана на поражение на выборах в Венгрии

Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые публично признал поражение своей партии "Фидес" на парламентских выборах 12 апреля 2026 года. По предварительным результатам, правящая сила потеряла контроль над парламентом после более чем десятилетия доминирования в венгерской политике.
Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Виктор Орбан во время брифинга в избирательном штабе назвал результаты выборов в Венгрии "болезненными, но понятными".
Орбан заявил, что его команда переходит в оппозицию, но продолжит "служить нации". Пока действующий премьер-министр Венгрии также пообещал сосредоточиться на укреплении партийных структур и подготовке к будущим политическим кампаниям.
Победу на выборах в Венгрии одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром, получающая конституционное большинство в парламенте.
После подсчета более 98% голосов, результаты выборов в Венгрии таковы:
