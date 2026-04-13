Появилась первая реакция Орбана на поражение на выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые публично признал поражение своей партии "Фидес" на парламентских выборах 12 апреля 2026 года. По предварительным результатам, правящая сила потеряла контроль над парламентом после более чем десятилетия доминирования в венгерской политике.

Реакция Орбана

Виктор Орбан во время брифинга в избирательном штабе назвал результаты выборов в Венгрии "болезненными, но понятными".

"Результаты выборов еще не окончательны, но они болезненны и понятны для нас. Ответственность и возможность руководить нам предоставлены не будут. Я поздравил партию-победительницу. Благодарю вас всех за вашу огромную работу. Мы никогда так упорно не работали ни в одной кампании", — сказал Орбан.

Орбан заявил, что его команда переходит в оппозицию, но продолжит "служить нации". Пока действующий премьер-министр Венгрии также пообещал сосредоточиться на укреплении партийных структур и подготовке к будущим политическим кампаниям.

"Как бы это ни сложилось, мы, как оппозиция, будем служить нашей стране и венгерской нации. Впереди эти дни еще посвящены заживлению ран, но потом труд начнется снова. В этом я рассчитываю на всех, на всех наших двух миллионов пятьсот тысяч избирателей", — добавил Орбан.

Результаты выборов в Венгрии

Победу на выборах в Венгрии одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром, получающая конституционное большинство в парламенте.

После подсчета более 98% голосов, результаты выборов в Венгрии таковы:

— Партия "Тиса" Петера Мадяра – 69,35% (138 мандатов)

— Партия "Фидес" Виктора Орбана – 27,64% (55 мандатов)

— Партия "Наша родина" Ласло Тороцкая – 3,02%, (6 мандатов)

