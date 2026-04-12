Погані новини для Орбана: що відбувається на виборах в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині супроводжуються рекордною явкою виборців, яка вже зараз виглядає як потенційна загроза втрати влади для чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана та його партії "Фідес".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Станом на 13:00 участь у голосуванні на виборах в Угорщині взяли понад 54% громадян. Це більш ніж на 14 процентних пунктів перевищує показник аналогічного часу на виборах 2022 року. Ще вранці темпи мобілізації були значно вищими за попередні кампанії: до 9:00 явка досягла майже 17%, тоді як чотири роки тому вона становила трохи більше 10%.

Хоча зростання явки зафіксоване у всіх 106 округах, ключовим є те, як саме вона розподіляється. Найменше збільшення спостерігається в регіонах, де "Фідес" традиційно має сильні позиції. Натомість у округах, що коливаються і де результат не є гарантованим, явка зросла значно більше — до 16 процентних пунктів.

Зокрема, у східних областях, які вважаються електоральною базою Орбана, приріст становить близько 12-13 пунктів. Водночас у передмістях Будапешта показники значно вищі та місцями становлять майже 20 додаткових відсоткових пунктів. Це може свідчити про активізацію виборців, які раніше не визначилися або схильні підтримувати опозицію.

Сама по собі висока явка не визначає результатів виборів в Угорщині. Однак її структура може стати індикатором змін у суспільних настроях. Якщо нинішня тенденція збережеться до закриття дільниць, саме виборці, які не визначилися можуть відіграти вирішальну роль в остаточних результатах виборів в Угорщині.

