З’явилася перша реакція Орбана на поразку на виборах в Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше публічно визнав поразку своєї партії "Фідес" на парламентських виборах 12 квітня 2026 року. За попередніми результатами, правляча сила втратила контроль над парламентом після більш ніж десятиліття домінування в угорській політиці.
Віктор Орбан під час брифінгу у виборчому штабі назвав результати виборів в Угорщині "болючими, але зрозумілими".
Орбан заявив, що його команда переходить в опозицію, але продовжить "служити нації". Поки що чинний прем’єр-міністр Угорщини також пообіцяв зосередитися на зміцненні партійних структур і підготовці до майбутніх політичних кампаній.
Перемогу на виборах в Угорщині здобула опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром, яка отримує конституційну більшість у парламенті.
Після підрахунку понад 98% голосів, результати виборів в Угорщині такі:
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що для Орбана погані новини вже почали з'являтися після оприлюднення високої явки виборців на виборах в Угорщині.
Також "Коментарі" писали, що Зеленський відреагував на перемогу Мадяра на виборах в Угорщині.