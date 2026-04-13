Головна Новини Світ ЄС З’явилася перша реакція Орбана на поразку на виборах в Угорщині
З’явилася перша реакція Орбана на поразку на виборах в Угорщині

Віктор Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині. Опозиція на чолі з Петером Мадяром отримує конституційну більшість і формує новий уряд.

13 квітня 2026, 07:40
Slava Kot

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше публічно визнав поразку своєї партії "Фідес" на парламентських виборах 12 квітня 2026 року. За попередніми результатами, правляча сила втратила контроль над парламентом після більш ніж десятиліття домінування в угорській політиці.

З’явилася перша реакція Орбана на поразку на виборах в Угорщині

Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Реакція Орбана

Віктор Орбан під час брифінгу у виборчому штабі назвав результати виборів в Угорщині "болючими, але зрозумілими". 

"Результати виборів ще не остаточні, але вони болючі та зрозумілі для нас. Відповідальність і можливість керувати нам надані не будуть. Я привітав партію-переможницю. Дякую вам усім за вашу величезну роботу. Ми ніколи так наполегливо не працювали в жодній кампанії", — сказав Орбан. 

Орбан заявив, що його команда переходить в опозицію, але продовжить "служити нації". Поки що чинний прем’єр-міністр Угорщини також пообіцяв зосередитися на зміцненні партійних структур і підготовці до майбутніх політичних кампаній.

"Як би це не склалося, ми, як опозиція, служитимемо нашій країні та угорській нації. Ці дні, що попереду, ще присвячені загоєнню ран, але потім праця почнеться знову. У цьому я розраховую на всіх, на всіх наших двох мільйонів п'ятсот тисяч виборців", — додав Орбан.

Результати виборів в Угорщині

Перемогу на виборах в Угорщині здобула опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром, яка отримує конституційну більшість у парламенті.

Після підрахунку понад 98% голосів, результати виборів в Угорщині такі:

  • - Партія "Тиса" Петера Мадяра – 69,35% (138 мандатів)
  • - Партія "Фідес" Віктора Орбана – 27,64% (55 мандатів)
  • - Партія "Наша батьківщина" Ласло Тороцкая — 3,02%, (6 мандатів)

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що для Орбана погані новини вже почали з'являтися після оприлюднення високої явки виборців на виборах в Угорщині.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відреагував на перемогу Мадяра на виборах в Угорщині.



Джерело: https://index.hu/belfold/2026/04/12/orban-viktor-fidesz-kdnp-valasztas-2026-orszaggyulesi-valasztasok-magyar-peter-tisza-part/
