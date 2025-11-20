Германия отреагировала на новый "мирный план", который США готовили в консультациях с РФ

Берлину не было ничего известно о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда Дональда Трампа разрабатывала в консультациях с россиянами и о котором на этой неделе стало известно благодаря источникам СМИ. Об этом во время общения с журналистами сказал министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль.

Германия. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Германии отметил, что власти ФРГ не знали о закулисных переговорах между США и Россией по подготовке нового плана "достижения мира" между Россией и Украиной.

По его словам, Германию не информировали о документе из 28 пунктов, о котором пишут американские СМИ.

Вадефуль сказал, что Германия продолжит поддерживать Украину, чтобы дать понять Москве, что им пора задуматься о переговорах.

