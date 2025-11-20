З'явилася реакція ЄС на новий "мирний план" США щодо України

Рубрики
Кравцев Сергей
Будь-який план щодо завершення війни Росії проти України вимагає залучення українців та європейців. Не можуть обговорюватися такі питання без урахування думки Києва та Брюсселя. Про це під час спілкування зі ЗМІ перед засіданням Ради із закордонних справ ЄС заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел
Реагуючи на інформацію про новий "мирний план" США щодо України, Каллас зазначила, що ці "останні новини" також будуть предметом обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.
Кая Каллас також зазначила, що важливо пам'ятати, що у разі російсько-української війни є агресор і країна, яка зазнала нападу.
Вона зазначила, що 93% російських цілей – це громадянська інфраструктура – школи, лікарні, житлові будинки – щоб убити багато людей та викликати якнайбільше страждань.
