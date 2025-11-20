З'явилася реакція ЄС на новий "мирний план" США щодо України

Будь-який план щодо завершення війни Росії проти України вимагає залучення українців та європейців. Не можуть обговорюватися такі питання без урахування думки Києва та Брюсселя. Про це під час спілкування зі ЗМІ перед засіданням Ради із закордонних справ ЄС заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

Реагуючи на інформацію про новий "мирний план" США щодо України, Каллас зазначила, що ці "останні новини" також будуть предметом обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

"Ми як європейці завжди виступали за досягнення тривалого, стійкого та справедливого світу, і вітаємо будь-які зусилля, спрямовані на це. Звичайно, щоб будь-який план працював, він має залучати Україну та Європу. Українці та європейці також мають погодитись на ці плани", — сказала топ-дипломат ЄС.

Кая Каллас також зазначила, що важливо пам'ятати, що у разі російсько-української війни є агресор і країна, яка зазнала нападу.

"Поки ми не чули про якісь поступки з боку Росії. Якби Росія справді хотіла миру, вона могла б погодитися на безумовне припинення вогню вже деякий час тому, натомість ми знову бачимо удари по цивільних", — наголосила Каллас.

Вона зазначила, що 93% російських цілей – це громадянська інфраструктура – школи, лікарні, житлові будинки – щоб убити багато людей та викликати якнайбільше страждань.

"Ми вітаємо всі змістовні зусилля для завершення цієї війни — але, як уже було сказано, йдеться про справедливий і стійкий світ. І це також означає, що на цей план повинні погодитися і українці, і європейці", — додала Каллас.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Берліну не було нічого відомо про новий "мирний план" із 28 пунктів, який команда Дональда Трампа розробляла у консультаціях із росіянами і про який цього тижня стало відомо завдяки джерелам ЗМІ. Про це під час спілкування з журналістами сказав міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль.



