logo_ukra

BTC/USD

83142

ETH/USD

2724.15

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС З'явилася реакція ЄС на новий "мирний план" США щодо України
commentss НОВИНИ Всі новини

З'явилася реакція ЄС на новий "мирний план" США щодо України

Кая Каллас підкреслила, важливо пам'ятати, що у разі російсько-української війни є агресор і країна, яка зазнала нападу

20 листопада 2025, 12:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Будь-який план щодо завершення війни Росії проти України вимагає залучення українців та європейців. Не можуть обговорюватися такі питання без урахування думки Києва та Брюсселя. Про це під час спілкування зі ЗМІ перед засіданням Ради із закордонних справ ЄС заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас.

З'явилася реакція ЄС на новий "мирний план" США щодо України

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

Реагуючи на інформацію про новий "мирний план" США щодо України, Каллас зазначила, що ці "останні новини" також будуть предметом обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

"Ми як європейці завжди виступали за досягнення тривалого, стійкого та справедливого світу, і вітаємо будь-які зусилля, спрямовані на це. Звичайно, щоб будь-який план працював, він має залучати Україну та Європу. Українці та європейці також мають погодитись на ці плани", — сказала топ-дипломат ЄС.

Кая Каллас також зазначила, що важливо пам'ятати, що у разі російсько-української війни є агресор і країна, яка зазнала нападу.

"Поки ми не чули про якісь поступки з боку Росії. Якби Росія справді хотіла миру, вона могла б погодитися на безумовне припинення вогню вже деякий час тому, натомість ми знову бачимо удари по цивільних", — наголосила Каллас.

Вона зазначила, що 93% російських цілей – це громадянська інфраструктура – школи, лікарні, житлові будинки – щоб убити багато людей та викликати якнайбільше страждань.

"Ми вітаємо всі змістовні зусилля для завершення цієї війни — але, як уже було сказано, йдеться про справедливий і стійкий світ. І це також означає, що на цей план повинні погодитися і українці, і європейці", — додала Каллас.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Берліну не було нічого відомо про новий "мирний план" із 28 пунктів, який команда Дональда Трампа розробляла у консультаціях із росіянами і про який цього тижня стало відомо завдяки джерелам ЗМІ. Про це під час спілкування з журналістами сказав міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://newsroom.consilium.europa.eu/videos
Теги:

Новини

Всі новини