Появилась реакция ЕС на отказ Орбана подписать заявление по Украине

Европейская комиссия заявила, что накануне серии международных контактов на этой неделе позиция ЕС по Украине остается неизменной и "четкой". Об этом на брифинге заявила замглавного спикера ЕК Арианна Подеста, сообщает The Guardian.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Брюссель приветствуем усилия президента Трампа по достижению мира для Украины. При этом в ЕС акцентировали, что мир этот должен быть справедливым, длительным и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Арианна Подеста уточнила, что Евросоюз работает с Киевом над тем, чтобы эта позиция была учтена во время встречи в пятницу.

Подеста также сообщила о планах координации действий с США во время телефонного разговора, запланированного на завтра и организованного канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Отдельно спикер ЕК по вопросам внешней политики Анитта Хиппер прокомментировала отказ Венгрии подписать совместное заявление ЕС по Украине.

"В этом нет ничего нового. Также нет ничего нового в том, что нам нужно единство, чтобы быть сильными, и если у нас этого единства нет, то от этого выиграет только одна партия, и это Россия", — подчеркнула она.

