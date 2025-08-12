Появилась реакция ЕС на отказ Орбана подписать заявление по Украине

Рубрики
Европейская комиссия заявила, что накануне серии международных контактов на этой неделе позиция ЕС по Украине остается неизменной и "четкой". Об этом на брифинге заявила замглавного спикера ЕК Арианна Подеста, сообщает The Guardian.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Сообщается, что Брюссель приветствуем усилия президента Трампа по достижению мира для Украины. При этом в ЕС акцентировали, что мир этот должен быть справедливым, длительным и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Арианна Подеста уточнила, что Евросоюз работает с Киевом над тем, чтобы эта позиция была учтена во время встречи в пятницу.
Подеста также сообщила о планах координации действий с США во время телефонного разговора, запланированного на завтра и организованного канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Отдельно спикер ЕК по вопросам внешней политики Анитта Хиппер прокомментировала отказ Венгрии подписать совместное заявление ЕС по Украине.
