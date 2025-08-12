logo

Появилась реакция ЕС на отказ Орбана подписать заявление по Украине
НОВОСТИ

Появилась реакция ЕС на отказ Орбана подписать заявление по Украине

В ЕС подчеркнули, что приветствуют усилия Дональда Трампа по достижению справедливого мира для Украины

12 августа 2025, 15:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейская комиссия заявила, что накануне серии международных контактов на этой неделе позиция ЕС по Украине остается неизменной и "четкой". Об этом на брифинге заявила замглавного спикера ЕК Арианна Подеста, сообщает The Guardian.

Появилась реакция ЕС на отказ Орбана подписать заявление по Украине

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Брюссель приветствуем усилия президента Трампа по достижению мира для Украины. При этом в ЕС акцентировали, что мир этот должен быть справедливым, длительным и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. 

Арианна Подеста уточнила, что Евросоюз работает с Киевом над тем, чтобы эта позиция была учтена во время встречи в пятницу.

Подеста также сообщила о планах координации действий с США во время телефонного разговора, запланированного на завтра и организованного канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Отдельно спикер ЕК по вопросам внешней политики Анитта Хиппер прокомментировала отказ Венгрии подписать совместное заявление ЕС по Украине.

"В этом нет ничего нового. Также нет ничего нового в том, что нам нужно единство, чтобы быть сильными, и если у нас этого единства нет, то от этого выиграет только одна партия, и это Россия", — подчеркнула она.

Читайте также на портале "Комментарии" — лидеры ЕС выступили в поддержку Украины перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина. К совместному заявлению не присоединился только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Sky News".

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил свою позицию, почему отказался подписать заявление ЕС в поддержку Украины накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Вместо этого он предложил организовать саммит ЕС с Россией. Свое заявление Орбан сделал в соцсети Х.




Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/aug/12/europe-live-ukraine-russia-putin-trump-viktor-orban-latest-updates#top-of-blog
