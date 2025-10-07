logo

Главная Новости Мир ЕС ЕС зажигает красный свет перед россиянами: кому усложнят въезд в блок
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС зажигает красный свет перед россиянами: кому усложнят въезд в блок

FT пишет о том, что ЕС усложнит въезд российским дипломатам из-за угрозы шпионажа

7 октября 2025, 11:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российским дипломатам станет сложнее передвигаться в пределах Европейского Союза – правительства стран блока вводят ограничения, которые объясняют рисками шпионажа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Financial Times".

ЕС зажигает красный свет перед россиянами: кому усложнят въезд в блок

Санкции против России. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, разведывательные службы установили, что дипломаты, которые действуют под прикрытием, могут быть причастны к ряду беззаконий. Речь идет о поджогах, кибератаках и саботаже инфраструктуры в странах НАТО.

Предложенные правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать другие правительства о своих планах поездок, прежде чем пересекать границу страны пребывания.

Отмечается, что инициатива ограничений для российских дипломатов в ЕС исходила от Чехии. Ее включили в новый пакет антироссийских санкций, который в такой редакции готовы одобрить не все члены блока.

Для принятия требуется единодушие в ЕС и Венгрия также поддержала это решение, хотя изначально была против.

Однако юридическое утверждение ограничений может задержаться из-за требования Австрии ослабить санкции в отношении активов российского олигарха Олега Дерипаски.

Его активами хотят компенсировать банку Raiffeisen убытки, которые он должен был выплатить в России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европе в последнее время приходится противостоять усилению гибридной войны со стороны России, к которой постепенно присоединяется и Китай. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Также издание "Комментарии" сообщало – ближайшему олигарху Путина могут разблокировать активы: о чем торгуются внутри Евросоюза.




Источник: https://www.ft.com/content/bc1aeba0-d5f8-482e-b121-d71f8ceff23b
