ЕС зажигает красный свет перед россиянами: кому усложнят въезд в блок

Российским дипломатам станет сложнее передвигаться в пределах Европейского Союза – правительства стран блока вводят ограничения, которые объясняют рисками шпионажа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Financial Times".

СМИ отмечает, разведывательные службы установили, что дипломаты, которые действуют под прикрытием, могут быть причастны к ряду беззаконий. Речь идет о поджогах, кибератаках и саботаже инфраструктуры в странах НАТО.

Предложенные правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать другие правительства о своих планах поездок, прежде чем пересекать границу страны пребывания.

Отмечается, что инициатива ограничений для российских дипломатов в ЕС исходила от Чехии. Ее включили в новый пакет антироссийских санкций, который в такой редакции готовы одобрить не все члены блока.

Для принятия требуется единодушие в ЕС и Венгрия также поддержала это решение, хотя изначально была против.

Однако юридическое утверждение ограничений может задержаться из-за требования Австрии ослабить санкции в отношении активов российского олигарха Олега Дерипаски.

Его активами хотят компенсировать банку Raiffeisen убытки, которые он должен был выплатить в России.

