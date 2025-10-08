Позиція Європи змінилася: що тепер говорять у ЄС про заморожені росактиви для України

Спочатку багато західних країн, зокрема США, Німеччина та Бельгія, не хотіли користуватися цими засобами, побоюючись юридичних та фінансових наслідків. Однак упродовж останніх тижнів позиція Європи змінилася. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише видання "Financial Times".

Заморожені активи Росії. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що приблизно 190 млрд євро російських суверенних активів, що зберігаються в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів у Брюсселі, було заморожено у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України у 2022 році.

Зокрема, видання ознайомилося з документом, в якому адміністрація президента США Дональда Трампа закликала союзників щодо G7 конфіскувати "або іншим чином використати" базові активи Росії "для фінансування оборони України".

Після того німецький канцлер Фрідріх Мерц написав у статті для FT, що 140 млрд євро із цих коштів мають бути використані як кредит для озброєння України.

Європейська комісія з того часу виклала, як може бути структурований такий "репараційний кредит".

Однак прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер попросив 26 інших країн ЄС покрити юридичні та фінансові ризики, пов'язані з цим кредитом, та гарантувати повну суму, щоб Бельгія не була змушена його виплачувати.

Як зазначає видання, його позиція викликала засудження з боку інших столиць, особливо з огляду на те, що прибуток Euroclear оподатковується бельгійським корпоративним податком.

"(Бельгія) три роки стверджувала, що Euroclear є бельгійською компанією, і тому прибуток від неї також належить Бельгії. Тепер, коли вона хоче розділити ризики, вона заявляє, що Euroclear є європейською компанією", – сказав один із високопоставлених дипломатів ЄС, який брав участь у переговорах із цього питання.

Троє дипломатів розповіли, що терпіння щодо бельгійських чиновників вичерпується.

Інші європейські столиці стверджують, що складна ситуація в Україні потребує солідарності, і вказують, що Польща погодилася розмістити у себе головний центр постачання зброї в Україну, а Данія – відправити до Києва винищувачі F-16, не вимагаючи інших країн поділу ризиків.

"Більше немає легких рішень. Кожен має робити те, що може", – сказав один із дипломатів ЄС.

Єврокомісія вже зробила спробу розвіяти деякі побоювання Бельгії, додавши положення про те, що якщо Росія почне виплачувати військові репарації, кредит покриватиметься національними умовними зобов'язаннями.

