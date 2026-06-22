Правительство Чехии пошло на беспрецедентный шаг по отношению к президенту: детали скандала шокируют

Правительство Чехии приняло решение не включать президента страны Петра Павела, который в 2015-2018 годах возглавлял Военный комитет НАТО, в состав национальной делегации на предстоящем саммите Альянса. Как сообщает Reuters, премьер-министр Андрей Бабиш, лидер популистской партии ANO и соперник Павела на президентских выборах 2023 года, подчеркнул, что правительство должно отстаивать собственную позицию, в том числе в вопросах оборонных расходов и политики безопасности.

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"Это очень специфический саммит. Это, вероятно, будет не очень приятно для нашей страны, но мы обязаны защищать свою позицию", — заявил Бабиш, комментируя решение о составе делегации.

По данным агентства, согласно Конституции Чехии, президент имеет ограниченный объем полномочий, в то время как ключевые решения в области внешней политики принимает правительство. В то же время после вступления страны в НАТО в 1999 году сложилась традиция, по которой именно президенты в большинстве своем возглавляли чешские делегации на саммитах Североатлантического альянса.

Однако на этот раз правительство решило отойти от устоявшейся практики, аргументируя это необходимостью четкой правительственной позиции на переговорах и координации действий в рамках Альянса. Решение уже вызвало политический резонанс в стране, поскольку затрагивает баланс между президентским институтом и исполнительной властью.

Фактически ситуация подчеркивает внутреннюю дискуссию в Чехии по поводу роли президента в международном представительстве государства, особенно в условиях усиленного внимания к вопросам обороны и финансирования НАТО.

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