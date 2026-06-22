Уряд Чехії пішов на безпрецедентний крок щодо президента: деталі скандалу шокують

Уряд Чехії ухвалив рішення не включати президента країни Петра Павела, який у 2015–2018 роках очолював Військовий комітет НАТО, до складу національної делегації на майбутньому саміті Альянсу. Як повідомляє Reuters, прем’єр-міністр Андрей Бабіш, лідер популістської партії ANO та суперник Павела на президентських виборах 2023 року, наголосив, що уряд повинен відстоювати власну позицію, зокрема у питаннях оборонних витрат і безпекової політики.

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“Це дуже специфічний саміт. Це, ймовірно, буде не дуже приємно для нашої країни, але ми маємо відповідальність захищати свою позицію”, — заявив Бабіш, коментуючи рішення щодо складу делегації.

За даними агентства, відповідно до Конституції Чехії, президент має обмежений обсяг повноважень, тоді як ключові рішення у сфері зовнішньої політики ухвалює уряд. Водночас після вступу країни до НАТО у 1999 році склалася традиція, за якою саме президенти здебільшого очолювали чеські делегації на самітах Північноатлантичного альянсу.

Однак цього разу уряд вирішив відійти від усталеної практики, аргументуючи це необхідністю чіткої урядової позиції на переговорах і координації дій у межах Альянсу. Рішення вже викликало політичний резонанс у країні, оскільки зачіпає баланс між президентською інституцією та виконавчою владою.

Фактично ситуація підкреслює внутрішню дискусію в Чехії щодо ролі президента у міжнародному представництві держави, особливо в умовах посиленої уваги до питань оборони та фінансування НАТО.

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