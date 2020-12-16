kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.12.2020

BTC/USD

20726.88

ETH/USD

625.05

LTC/USD

89.95

НБУ 16.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.13

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа Угроза реальна: Швеция рекордно увеличит свой военный бюджет
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза реальна: Швеция рекордно увеличит свой военный бюджет

Швеция увеличила военный бюджет в связи с действиями России против Украины, а также в Арктике и Балтийском море

сегодня, 17:06
Автор:

Павел Зинченко

Парламент Швеции во вторник одобрил 40%-ное увеличение оборонного бюджета на 2021-2025 годы из-за напряженности в регионе Балтийского моря в последние годы, при этом официальные лица заявили, что угроза со стороны Россия является основной причиной этого шага.

Угроза реальна: Швеция рекордно увеличит свой военный бюджет

ФОТО: Na-zapade.ru

Собрание риксдага, состоящее из 349 членов, одобрило крупнейшее повышение за 70 лет, в результате чего годовой оборонный бюджет к 2025 году достиг 89 миллиардов крон (10,6 миллиарда долларов). Министр обороны Питер Халтквист заявил собранию перед серией голосований, что "это самая крупная инвестиция с 1950-х годов".

"Мы видим новую среду безопасности и то, что они (Москва) готовы использовать военную мощь также для достижения политических целей", — позже сказал Халквист Associated Press.

По словам министра обороны, увеличение произошло "из-за новой ситуации в области безопасности, связанной с агрессией России в отношении Грузии, аннексией Крыма, конфликтом в Украине, деятельностью в Беларуси, повышением военного потенциала России, очень сложными учениями, активностью в Арктике и Балтийском море".

Предложение было выдвинуто в октябре двухпартийным правительством меньшинства Швеции — Социал-демократической партией и Партией зеленых, и сразу же получило поддержку двух более мелких оппозиционных групп.

Согласно плану, численность вооруженных сил увеличится с нынешних 55 000 до 90 000 к 2030 году. Несколько расформированных полков будут восстановлены, а количество призывников увеличится до 8000 ежегодно, что вдвое больше, чем в 2019 году. ВМФ получит новое оборудование, включая пятую подводную лодку и модернизацию вооружения.

Как сообщало издание "Комментарии", Швеция готова вступить в НАТО.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/sweden-russia-baltic-sea-d8e5bacdcd7c96d38f2fde5afe8794bc
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ