Угроза реальна: Швеция рекордно увеличит свой военный бюджет

Парламент Швеции во вторник одобрил 40%-ное увеличение оборонного бюджета на 2021-2025 годы из-за напряженности в регионе Балтийского моря в последние годы, при этом официальные лица заявили, что угроза со стороны Россия является основной причиной этого шага.

ФОТО: Na-zapade.ru

Собрание риксдага, состоящее из 349 членов, одобрило крупнейшее повышение за 70 лет, в результате чего годовой оборонный бюджет к 2025 году достиг 89 миллиардов крон (10,6 миллиарда долларов). Министр обороны Питер Халтквист заявил собранию перед серией голосований, что "это самая крупная инвестиция с 1950-х годов".

"Мы видим новую среду безопасности и то, что они (Москва) готовы использовать военную мощь также для достижения политических целей", — позже сказал Халквист Associated Press.

По словам министра обороны, увеличение произошло "из-за новой ситуации в области безопасности, связанной с агрессией России в отношении Грузии, аннексией Крыма, конфликтом в Украине, деятельностью в Беларуси, повышением военного потенциала России, очень сложными учениями, активностью в Арктике и Балтийском море".



Предложение было выдвинуто в октябре двухпартийным правительством меньшинства Швеции — Социал-демократической партией и Партией зеленых, и сразу же получило поддержку двух более мелких оппозиционных групп.

Согласно плану, численность вооруженных сил увеличится с нынешних 55 000 до 90 000 к 2030 году. Несколько расформированных полков будут восстановлены, а количество призывников увеличится до 8000 ежегодно, что вдвое больше, чем в 2019 году. ВМФ получит новое оборудование, включая пятую подводную лодку и модернизацию вооружения.

Как сообщало издание "Комментарии", Швеция готова вступить в НАТО.

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