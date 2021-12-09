logo

BTC/USD

48468.39

ETH/USD

4203.66

LTC/USD

155.71

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС "Правовые стандарты должны соблюдаться на границе": как Германия планирует преодолеть миграционный кризис
commentss НОВОСТИ Все новости

"Правовые стандарты должны соблюдаться на границе": как Германия планирует преодолеть миграционный кризис

Германия заявляет, что на границе должны соблюдаться права мигрантов

сегодня, 17:23
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

На границе с Беларусью нужно соблюдать правовые стандарты. Такое заявление сделала Германия в четверг, 9 декабря, когда министры внутренних дел ЕС встретились, чтобы обсудить ограничения прав некоторых мигрантов, чтобы предотвратить то, что блок назвал гибридной атакой Минска. Об этом сообщает Reuters.

"Правовые стандарты должны соблюдаться на границе": как Германия планирует преодолеть миграционный кризис

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер - Reuters

Министры рассмотрят предложение Европейской комиссии, которая позволит Польше, Литве и Латвии, имеющим общие границы с Беларусью, ограничить права мигрантов на шесть месяцев и потребовать от них убежища только в определенных местах.

Новый министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер назвала негуманным поведение белорусского президента Александра Лукашенко, когда она прибыла на свою первую встречу с коллегами из ЕС в Брюсселе.

"Он использует страдания людей, чтобы играть для домашней аудитории. Важно, чтобы правовые стандарты соблюдались на границе, поэтому я приветствовала бы размещение там (пограничного агентства ЕС) Frontex, и так же важно, чтобы организации помощи имели доступ (к мигрантам) в любое время", – сказала Фазер, добавив, что главные права мигрантов нужно уважать.

Тысячи мигрантов застряли на восточной границе Европейского Союза, поскольку, по словам ЕС, Минск создал кризис, вызванный распространением белорусских виз на Ближнем Востоке. Но Лукашенко говорит, что ЕС сознательно спровоцировал гуманитарный кризис, который нужно разрешить.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон утверждала, что предложенные меры соответствуют договору ЕС и основным правам, а также предоставляют Польше и странам Балтии определенную свободу действия.

"В ситуации кризиса, с инструментализацией, которую мы имеем на границе с Беларусью, важно, чтобы страны-члены имели возможность делать некоторые отступления... Но также важно соблюдать договор и основные права. И от этого нельзя отступать ", — сказала Йоханссон журналистам.

Йоханссон также отклонила предложения распространить меры на другие страны, такие как разделенный остров Кипр, где граница между турецкой и греческой сторонами рассматривается как лазейка для мигрантов, которые намерены попасть в ЕС.

Как сообщали ранее "Комментарии", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов прекратить поставки российских энергоносителей, если Польша закроет границу с Беларусью.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/legal-standards-must-be-respected-belarus-migrant-crisis-germany-says-2021-12-09/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!