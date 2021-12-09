"Правовые стандарты должны соблюдаться на границе": как Германия планирует преодолеть миграционный кризис

На границе с Беларусью нужно соблюдать правовые стандарты. Такое заявление сделала Германия в четверг, 9 декабря, когда министры внутренних дел ЕС встретились, чтобы обсудить ограничения прав некоторых мигрантов, чтобы предотвратить то, что блок назвал гибридной атакой Минска. Об этом сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер - Reuters

Министры рассмотрят предложение Европейской комиссии, которая позволит Польше, Литве и Латвии, имеющим общие границы с Беларусью, ограничить права мигрантов на шесть месяцев и потребовать от них убежища только в определенных местах.

Новый министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер назвала негуманным поведение белорусского президента Александра Лукашенко, когда она прибыла на свою первую встречу с коллегами из ЕС в Брюсселе.

"Он использует страдания людей, чтобы играть для домашней аудитории. Важно, чтобы правовые стандарты соблюдались на границе, поэтому я приветствовала бы размещение там (пограничного агентства ЕС) Frontex, и так же важно, чтобы организации помощи имели доступ (к мигрантам) в любое время", – сказала Фазер, добавив, что главные права мигрантов нужно уважать.

Тысячи мигрантов застряли на восточной границе Европейского Союза, поскольку, по словам ЕС, Минск создал кризис, вызванный распространением белорусских виз на Ближнем Востоке. Но Лукашенко говорит, что ЕС сознательно спровоцировал гуманитарный кризис, который нужно разрешить.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон утверждала, что предложенные меры соответствуют договору ЕС и основным правам, а также предоставляют Польше и странам Балтии определенную свободу действия.

"В ситуации кризиса, с инструментализацией, которую мы имеем на границе с Беларусью, важно, чтобы страны-члены имели возможность делать некоторые отступления... Но также важно соблюдать договор и основные права. И от этого нельзя отступать ", — сказала Йоханссон журналистам.

Йоханссон также отклонила предложения распространить меры на другие страны, такие как разделенный остров Кипр, где граница между турецкой и греческой сторонами рассматривается как лазейка для мигрантов, которые намерены попасть в ЕС.

Как сообщали ранее "Комментарии", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов прекратить поставки российских энергоносителей, если Польша закроет границу с Беларусью.

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