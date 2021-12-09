"Правовые стандарты должны соблюдаться на границе": как Германия планирует преодолеть миграционный кризис

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Карина Ожерельева
На границе с Беларусью нужно соблюдать правовые стандарты. Такое заявление сделала Германия в четверг, 9 декабря, когда министры внутренних дел ЕС встретились, чтобы обсудить ограничения прав некоторых мигрантов, чтобы предотвратить то, что блок назвал гибридной атакой Минска. Об этом сообщает Reuters.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер - Reuters
Министры рассмотрят предложение Европейской комиссии, которая позволит Польше, Литве и Латвии, имеющим общие границы с Беларусью, ограничить права мигрантов на шесть месяцев и потребовать от них убежища только в определенных местах.
Новый министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер назвала негуманным поведение белорусского президента Александра Лукашенко, когда она прибыла на свою первую встречу с коллегами из ЕС в Брюсселе.
Тысячи мигрантов застряли на восточной границе Европейского Союза, поскольку, по словам ЕС, Минск создал кризис, вызванный распространением белорусских виз на Ближнем Востоке. Но Лукашенко говорит, что ЕС сознательно спровоцировал гуманитарный кризис, который нужно разрешить.
Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон утверждала, что предложенные меры соответствуют договору ЕС и основным правам, а также предоставляют Польше и странам Балтии определенную свободу действия.
Йоханссон также отклонила предложения распространить меры на другие страны, такие как разделенный остров Кипр, где граница между турецкой и греческой сторонами рассматривается как лазейка для мигрантов, которые намерены попасть в ЕС.
Как сообщали ранее "Комментарии", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов прекратить поставки российских энергоносителей, если Польша закроет границу с Беларусью.
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